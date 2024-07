Dorota Gardias to jedna z najpopularniejszych prezenterek w całej Polsce. Pogodynka jest znana nie tylko z ekranu telewizora, ale również z Instagrama, gdzie często dzieli się z fanami swoim życiem codziennym. Ostatnio potwierdziła doniesienia o swoim związku, a teraz... mówi o weselu! Tak szybko?

Reklama

Dorota Gardias zaskoczyła fanów

Dorota Gardias stara się nie zamykać jedynie na prowadzenie pogody. Mimo że bardzo szybko zdobyła pracę przed kamerą to nigdy nie osiadła na laurach i wciąż próbowała nowych rzeczy. Nieliczni mogą pamiętać, że w 2009 roku Gardias wygrała "Taniec z Gwiazdami", następnie brała udział w "Azji Express", aż w końcu odważyła się zaśpiewać w pierwszym sezonie "Mask Singer". Wówczas fani odkryli, że Dorota Gardias ma wspaniały głos, a kilka tygodni temu prezenterka zaskoczyła wszystkich i wydała swój singiel "Futbolowy bal" mający na celu zagrzanie polskiej reprezentacji na EURO 2024.

Fani Doroty Gardias czekali jedynie na informacje, że pogodynka jest w końcu szczęśliwa u boku odpowiedniego mężczyzny. W końcu kobieta wyjawiła prawdę i przyznała, że nie jest już singielką:

Nie bardzo chcę o tym mówić, gdyż nie mam takiej potrzeby, żeby też opowiadać o swoim życiu prywatnym, ale też jestem dorosłą osobą - jestem w związku i też nie mam zamiaru tego ukrywać. Nie będę ukrywać się przed ludźmi, że mam partnera. Faktycznie, mój partner związany jest z piłką nożną - mówiła wówczas Gardias w rozmowie z Plejadą.

Teraz Dorota Gardias zaskoczyła wszystkich i dodała nagranie z samochodu. Mowa o weselu!

Proszę Państwa, my dzisiaj jedziemy na wesele i na ślub naszej koleżanki Madzi Adamowicz. Może troszkę Wam pokażemy, troszeczkę - wyznała Dorota.

@dorotagardias

Co ciekawe, Magda Adamowicz to koleżanka "po fachu", która prowadzi pogodę w TVN24. Jednak fani zapewne mieli nadzieję, że Dorota Gardias podjęła spontaniczną decyzję i to właśnie ona będzie miała swoje wymarzone wesele! Na taką informację musimy jeszcze poczekać.

Zobacz także

Śledzicie Dorotę Gardias na Instagramie?

Reklama

Zobacz także: Dorota Gardias przedłużyła włosy. W życiu byście jej nie poznali