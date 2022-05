"Hotel Paradise": Dorota Gardias zastąpi Klaudię El Dursi?! Gwiazda TVN komentuje! 

Klaudia El Dursi podczas relacji na InstaStories pokazała, jak wyglądały kulisy ostatniego odcinka "Hotelu Paradise" i skomentowała odpadnięcie Wiktorii. Niestety, w ostatniej odsłonie randkowego show Wiktoria musiała pożegnać się z programem, a to zasmuciło samą Klaudię El Dursi. Sprawdźcie, co o pięknej uczestniczce "Hotelu Paradise" powiedziała Klaudia El Dursi! "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi o relacji Wiktorii i Kaspra Kolejny odcinek "Hotelu Paradise" już za nami. W ostatniej odsłonie programu Telewizyjnej Siódemki nie zabrakło wielkich emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Uczestnicy piątej edycji randkowego show wzięli udział w kolejnym "Rajskim Rozdaniu" podczas którego okazało się, że to Konrad musi podjąć najtrudniejszą decyzję. Stanęły za nim Wiktoria i Anita, ale ostatecznie Konrad zdecydował, że w programie powinna zostać Anita, a Wiktoria musiała odejść z "Hotelu Paradise". Decyzja Konrada zasmuciła nie tylko pozostałych uczestników, ale również samą Klaudię El Dursi! Bardzo jest mi przykro. Miałyśmy możliwość rozmawiać tak poza kamerami. Wiktoria tak bardzo czekała na powrót Kaspra, ona nie ukrywała tego, że Kasper jej siedzi w głowie. No i on wrócił, niestety tak się historia potoczyła, chociaż- teraz będzie z cyklu pamiętnika szczerej Klaudii- ja nie wiem, czy ta historia z Kasprem miałaby happy end. Tak się zastanawiam, Kasper siedział w głowię Wiktorii to prawda, ale czy ona siedziała również w głowie Kaspra.... niestety- wyznała Klaudia El Dursi. Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Konrad znowu nie wytrzymał! "Nie bądź taki agresywny" Po wyjściu z "Hotelu Paradise" Wiktoria rozkleiła się przy Klaudii El Dursi i przyznała, że liczyła na inne zakończenie...