Dorota Gardias jest jedną z najbardziej popularnych pogodynek w Polsce. Niedawno także ukazał się jej singiel "Futbolowy bal" stworzony z myślą o nadchodzącym EURO 2024. Jednak to nie koniec nowości w życiu dziennikarki.

Już za kilka dni rozpocznie się długo wyczekiwane EURO 2024. Z tej okazji Dorota Gardias nagrała singiel, który ma zagrzewać do walki polskich piłkarzy. Oficjalny utwór na tę okoliczność został już wybrany i będzie to piosenka "Fire". Jednak prezenterka poczuła, że chciałaby nagrać coś swojego. W rozmowie z Plejadą Dorota Gardias wyznała, że początkowo miała zupełnie inny zamysł odnośnie utworu:

Jak sobie nuciłam tę piosenkę, to najpierw byłam bardziej w kosmosie i myślałam, że to będzie bardziej metafizyczna piosenka, jeśli chodzi o tekst, ale później chodziłam i nuciłam - zaśpiewało mi się 'ole, ole' i pomyślałam: a może by tak o piłce nożnej? Pobiegłam do mojego chłopaka i mówię: słuchaj, kiedy są najbliższe rozgrywki? Odpowiedział mi, że już zaraz. Sprawdziłam - żaden z artystów nie przygotowywał takiego utworu pod mecze - pomyślałam, że to przestrzeń dla mnie

- mówiła poekscytowana Dorota Gardias.