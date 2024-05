Monika Mrozowska w nowym wywiadzie przyznała, że jest w związku. Mama czwórki dzieci przyznaje wprost:

Pod wywiadem, w którym aktorka opowiada o swoim życiu i nowej relacji, jedna z internautek nie mogła powstrzymać się od komentarza i zawyrokowała:

Aktorka od razu skomentowała.

Monika Mrozowska zdobyła popularność dzięki roli Majki w "Rodzinie Zastępczej". Od tego czasu minęło już ponad dwie dekady i nie da się ukryć, że życie prywatne artystki wzbudza większe zainteresowanie fanów niż jej kariera. Ostatnio Monika Mrozowska pokazała nagranie z dziećmi, które są jej dumą. Aktorka ma czwórkę pociech z trzema różnymi mężczyznami: 21-letnią Karolinę i 14-letnią Jagodę z Maciejem Szaciłłą, 10-letniego syna Józefa z Sebastianem Jaworskim i 3-letniego Lucjana z Maciejem Auguścikiem-Lipką. Niestety żaden z panów nie okazał się tym jedynym. Właśnie okazało się, że w życiu Moniki Mrozowskiej pojawił się już kolejny mężczyzna.

W rozmowie z Żurnalistą Monika Mrozowska zdradziła, że jest w związku. Oboje nie szukali miłości, a mimo tego los chciał, że trafili właśnie na siebie.

W dalszej części rozmowy 44-latka zdradziła swój przepis na udany związek.

W dalszym ciągu bardzo dobrze jest nam, kiedy nie jesteśmy ze sobą. Ja spędzam czas też sama, spędzam czas z moimi dziećmi, spędzam czas z moimi przyjaciółmi, mój partner tak samo. I widzę, że to jest jakiś dobry przepis na to, żeby to miało szansę działać. Żeby nie szukać w tej osobie po prostu jakiegoś wybawiciela i właśnie tej osoby, która będzie cię cały czas podpierać, tylko stać sobie stabilnie, ale mieć takie poczucie, że jest ci po prostu fajnie, jak ta osoba jest blisko. Ale dawać jej też takie poczucie, że super jak jesteś blisko, ale jak potrzebujesz, to idź odpocząć, bo ja też czasami będę tego potrzebowała

— dodała.