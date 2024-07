Fani tanecznego show mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ już za niecałe dwa miesiące ruszy kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami". Wiadomo już, że zarówno jury, jak i prowadzący poprzedniej edycji pozostaną bez żadnych roszad, jednak niedawno odbył się casting dla tancerzy, którzy chcieliby dołączyć do tanecznej ekipy. Teraz media obiegła przykra informacja, że losy Hani Żudziewicz mogą być zagrożone. Tancerka wskazuje, kto miałby ją zastąpić. Nieprawdopodobne!

Hania Żudziewicz nie wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Hania Żudziewicz zyskała popularność w programie "Taniec z Gwiazdami". Nikt nie spodziewał się, że zaangażowanie tancerki do programu spotka się z tak dużą sympatią widzów, którzy od lat śledzą Hanię w mediach społecznościowych. Niedawno Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke wzięli ślub we Włoszech, a już teraz powinni powoli zacząć przygotowania do najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem...

W zeszłym tygodniu odbył się casting dla nowych tancerzy "Tańca z Gwiazdami", z którego zostały wyłonione perełki taneczne, które widzowie zobaczą już niebawem podczas 15. edycji show. Nieoczekiwanie głos zabrała Hania Żudziewicz, która z programem jest związana od wielu lat, a widzowie nie kryją, że bez dziewczyny ten program nie ma sensu.

Kochani, bo zadajecie mi pytania- czy będę w nowej edycji Tańca z Gwiazdami... Powiem Wam, że nie wiem, ale doszły mnie słuchy, że jest taka jedna tancerka, która podobna jest do mnie, ale jest dużo młodsza, ma świeższe podejście do tańca , muszę sama przyznać, że jest niezła... - powiedziała Hania Żudziewicz.

Hania Żudziewicz dodała rolę na Instagram, z której szybko okazało się, że "tancerka", o której mowa to mała Różyczka- córka Hani i Jacka. Nagranie Hani miało charakter humorystyczny, a od naszego informatora wiemy, że zarówno Hania, jak i Jacek wezmą udział w najnowszej edycji show! Fani zapewne będą zachwyceni, jednak póki co nie wiadomo, z kim zatańczą na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Będziecie oglądać najnowszą edycję show?

