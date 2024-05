Na światło dzienne wychodzą kolejne szczegóły z życia prywatnego Rafała Mroczka. Aktor znany z roli Pawła Zduńskiego w kultowy serialu telewizyjnym "M jak miłość" przez długi czas nie za wiele mówił o swoim życiu prywatnym, dlatego fani byli w szoku, kiedy 11 maja okazało się, że Mroczek i jego tajemnicza narzeczona wzięli ślub. Wybranką Rafała została 13 lat młodsza Magdalena Czech. Para postanowiła podzielić się kolejnymi rewelacjami i okazało się, że kupili dom!

Muszę wam się czymś pochwalić. Właśnie kończę robić ostatnie pomiary do projektu, który właśnie zaczęliśmy robić w moim biurze, a uwaga, będzie to dom Rafała Mroczka i jego świeżo upieczonej żony. No ja już nie mogę się doczekać, kiedy pokażę wam efekty naszej pracy

powiedział na nagraniu architekt.