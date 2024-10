Księżna Kate stopniowo odzyskuje siły po chemioterapii i od jakiegoś czasu jest znów aktywna w życiu publicznym. Ostatnio żonę Williama można było dostrzec na spektaklu baletowym Giselle, a teraz do sieci trafiły zdjęcia z kolejnego wydarzenia! Sympatycy brytyjskiej rodziny królewskiej nie ukrywali swojej ekscytacji, gdy zobaczyli Kate.

Księżna Kate na początku tego roku zaniepokoiła świat informacją, że zmaga się z nowotworem. Jej choroba wyszła na jaw podczas planowanej operacji jamy brzusznej, którą księżna przeszła w styczniu. Początkowo żona Wiliama chciała zachować tę informację dla siebie i nie dzieliła się nią z poddanymi, jednak w wyniku pojawiających się spekulacji i plotek w przestrzeni medialnej, postanowiła wyznać prawdę. Od tego momentu sympatycy rodziny królewskiej z niecierpliwością wyczekują nowych informacji ws. zdrowia żony Williama. W ostatnim oświadczeniu, które trafiło na początku września do sieci, księżna przyznała, że zakończyła już chemioterapię i powoli wraca do obowiązków.

Podróż z rakiem jest skomplikowana, przerażająca i nieprzewidywalna dla wszystkich, szczególnie dla najbliższych. (...) Robię wszystko, co mogę, by wygrać z rakiem. Na tym się teraz skupiam. Mimo że zakończyłam chemioterapię, moja droga do zdrowia jest długa i muszę ją kontynuować każdego dnia

- wyznała w oświadczeniu.