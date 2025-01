W styczniu księżna Kate odwiedziła szpital, w którym przechodziła chemioterapię i spotkała się z personelem oraz pacjentami. Było to pierwsze publiczne wystąpienie przyszłej królowej. Żona księcia Williama przybyła do londyńskiej kliniki Royal Marsden i podziękowała lekarzom za opiekę na najwyższym poziomie, ale także wsparcie psychiczne. Przy okazji opowiedziała też, jak się obecnie czuje. Księżna Walii pojawiła się w szpitalu zaraz po swoich 43. urodzinach, które wywołały spore poruszenie w mediach społecznościowych, szczególnie wzruszające życzenia, złożone przez jej męża, księcia Williama. Jak donoszą brytyjskie media, księżna Kate nie po raz pierwszy pojechała do wspomnianej kliniki w ostatnim czasie. Wcześniej odwiedziła ją w tajemnicy przed mediami.

Reklama

Księżna Kate w tajemnicy pojechała do szpitala

We wtorek, 14 stycznia przyszła królowa odwiedziła szpital Royal Marsden w Londynie. Podczas wizyty księżna Kate zabrała głos w sprawie swojej choroby. Ujawniła wówczas, że obecnie nowotwór, który u niej zdiagnozowano, jest w remisji. Jej spotkanie z personelem i pacjentami spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem w mediach.

Jak donosi brytyjski serwis Mail Online, księżna Kate pojawiła się w tej klinice wcześniej. Tuż przed Bożym Narodzeniem przyszła królowa miała w tajemnic wrócić do londyńskiego szpitala. Według dziennikarzy została „cicho wprowadzona tylnym wejściem do szpitala, by pozostała niezauważona”, tak jak w czasie leczenia”.

Redakcja zdradziła też powód tej wizyty. Ponoć księżna Kate przywiozła personelowi oraz pacjentom prezenty. Nie chciała jednak robić z tego medialnej sprawy. Miała przynieść „wybrane przez nią świąteczne podarunki i smakołyki”, by w ten sposób podziękować lekarzom i pielęgniarkom.

Choroba nowotworowa księżnej Kate. Jaki jest stan żony księcia Williama?

O diagnozie, która wstrząsnęła mediami na całym świecie, księżna Kate opowiedziała w nagraniu opublikowanym pod koniec marca ubiegłego roku. Nieobecność przyszłej królowej, trwająca kilka miesięcy, zaniepokoiła sympatyków. Część internautów zaczęła snuć nawet teorie spiskowe w związku ze zniknięciem księżnej Walii.

Żona księcia Williama ujawniła, że choruje, by uciąć spekulacje. We wrześniu po raz kolejny zwróciła się do fanów w obszernym oświadczeniu, w którym przekazała, że po dziewięciu miesiącach zakończyła chemioterapię. Leczenie odbywało się właśnie w szpitalu Royal Marsden.

Obecnie choroba Kate jest w remisji. Przyszła królowa w 2025 roku zamierza częściej towarzyszyć następcy tronu podczas oficjalnych wydarzeń, jednak – jak mówią nieoficjalne źródła – nie będzie spieszyła się z powrotem do długich podróży zagranicznych.

Reklama

Zobacz także: Najpierw Kate, teraz on. Fani martwią się zdrowiem Williama, wszystko przez istotną zmianę w jego wyglądzie