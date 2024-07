Wczoraj odbył się wielki finał Eurowizji 2015. Nasza reprezentantka, Monika Kuszyńska, poradziła sobie rewelacyjnie. W ostatecznym rozrachunku najwięcej głosów zdobyła Szwecja i to ona wygrała tegoroczny festiwal. Zobacz: Szwecja wygrała Eurowizję! Na którym miejscu jest Polska?

Jak co roku konkurs wzbudził wiele emocji i do ostatniej chwili widzowie trzymali byli w napięciu. Ostateczny wynik skomentowali ubiegłoroczni reprezentanci Polski, czyli Donatan i Cleo. Wszystko za sprawą tego, że jak zawsze wiele emocji wzbudziło samo głosowanie. Okazuje się bowiem, że Monika w głosowaniu telewidzów zajęła 15. miejsce, czyli o wiele wyższe niż w głosowaniu jurorów, którzy odebrali jej szansę na zwycięstwo. Cleo uważa to za pewną niesprawiedliwość:

Serdecznie gratuluje i dziękuję Monice i Całej Ekipie za udział w tegorocznej Eurowizji Czekam na czasy, kiedy wykonawcy nie będą oceniani przez pryzmat polityki, oraz kiedy głosy setek milionów widzów będą miały większą moc sprawczą. Już kilka razy zastanawiałam się jak zmienić sposób oceniania, żeby było sprawiedliwie ehhh macie jakiś pomysł??? - napisała na Facebooku.

Donatan z kolei podsumował w swoim wpisie festiwal i zdradził jaki kraj był jego faworytem:

Kolejna Eurowizja zakończona :) Gratulacje dla Moniki która zajęła 23 miejsce i pokazała że jesteśmy w grze. Moim faworytem w tym roku była Łotwa z bardzo dobra produkcją ( dla mnie miejsce nr1 ) oraz Rosja i Serbia. My w zeszłym roku zajęliśmy 14 miejsce udowadniając tym samym że folkowy koloryt, energia, dystans i...i...i...piękne słowianki robią dobrą robotę! :) PS Zajebiście rozbawiła mnie Australia na Eurowizji - za pieniądze Eurowizja przytuli nawet Chiny byleby zgadzały się wpływy za udział - taki ten "szołbiznes" jest :)

Producent dodał także, że nie ma sensu przejmować się tym, kto jakie miejsce zajął na Eurowizji:

No i sama prawda- mieliśmy głosy publiczności czyli kilkuset milionów widzów - a polityka kilku jurorów szła zupełnie w innym kierunku :) To dowód na to że nie ma sensu przejmować się tym jakie kto miejsce zajmuje na Eurowizji bo to nie widzowie decydują o losach utworu :) W tym roku Australia dostałą dobre miejsce bo warto przyciągnąć nowy kraj żeby w przyszłym roku kupił abonament Eurowizyjny w nadziei na zwycięstwo - zresztą Izrael jest taką sama Europą jak Australia :)

