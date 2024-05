Luna opublikowała na Instagramie wymowne nagranie, które poruszyło internautów. Reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji zareagowała na aferę, która wybuchła tuż przed wielkim finałem imprezy. Luna postanowiła wesprzeć finalistów 68. Konkursu Piosenki Eurowizji, a jej gest zachwycił fanów.

Wymowny gest Luny przed finałem Eurowizji 2024

Eurowizja 2024 wywołuje naprawdę ogromne emocje. Wszystko przez udział reprezentacji Izraela w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji. Spora część fanów imprezy oraz niektórzy uczestnicy nie ukrywają, że nie są zadowoleni z tego, że do konkursu został dopuszczony Izrael, który właśnie prowadzi działania wojenne. Wiele osób uważa, że tegoroczna Eurowizja powinna zostać wręcz zbojkotowana. Teraz na nerwową atmosferę wokół imprezy zareagowała Luna! Chociaż reprezentantka Polski odpadła w pierwszym półfinale to teraz opublikowała na Instagramie wymowne nagranie, w którym wspiera uczestników Eurowizji.

Luna pokazała się w długim czerwonym płaszczu do którego zostały przypięte zdjęcia finalistów Eurowizji 2024. Co ciekawe, na zdjęciach możemy zobaczyć reprezentanta Holandii, który został zdyskwalifikowany i nie wystąpi w finale Eurowizji. Internauci od razu zwrócili również uwagę na brak zdjęcia wokalistki z Izraela. Warto również zwrócić uwagę na wymowny napis na twarzy Luny "No war" czyli nie dla wojny. Internauci są poruszeni gestem Luny:

Brawo Kochana! Pięknie zabrany głos

fajnie ze nie dodałaś Izraela do opisu

Luna dziękujemy, że reagujesz czytamy w komentarzach.

Instagram @musicofluna

Podoba się Wam gest Luny?

Przypominamy, że dziś wybuchła ogromna afera na Eurowizji i już pojawiły się pytania, czy po Holandii kolejne kraje nie wystąpią w finale? Jedno jest pewne, takiego zamieszania wokół imprezy nie było dawno.

