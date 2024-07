Po dwóch latach przerwy Polska wraca na konkurs Eurowizji. W tym roku mija 20 lat od największego sukcesu naszego kraju w muzycznych zmaganiach czyli niezapomnianego występu Edyty Górniak z "To Nie Ja". Początkowo był nawet taki pomysł, aby to właśnie Górniak ponownie stanęła do rywalizacji z wokalistami z całej Europy. Do tego jednak nie dojdzie, a TVP gorączkowo szuka idealnego kandydata, który pojedzie za kilka miesięcy do Kopenhagi. Przypomnijmy: Kiedy poznamy polskiego kandydata na Eurowizję? Chętnych nie brakuje

Wśród internautów opinie są podzielone, choć jeśli trzeba byłoby wyłonić faworyta to z pewnością najchętniej na Eurowizji widzielibyśmy Donatana i Cleo z ich przebojem "My Słowianie". Jakiś czas temu pojawiły się nawet informacje, że ich udział w konkursie jest już przesądzony, a świadczyć miała o tym angielska wersja hitu z seksownymi Słowiankami. Zobacz: Donatan i Cleo nagrali swój hit po angielsku. Pojadą na Eurowizję?

Producent i wokalistka zaprzeczyli jednak tym doniesieniom, ale sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Oboje poinformowali dziś na Facebooku, że TVP zaprosiło ich na oficjalne rozmowy dotyczące udziału w Eurowizji i poważnie się nad tym zastanawiają. Jako dowód załączyli też zdjęcie z obrad i swoje komentarze w tej sprawie. W powietrzu wisi niepewność, a sam Donatan raczej sceptycznie patrzy na sprawę.



Wasza opinia. Jechać na Eurowizję bez spiny dla samego "portfolio wspomnień" gdzie Cleo powinna zagrać nienerwowo kawałek, pokazać nasz luz, koloryt folkowy i dobrze się bawić bez ciśnień. Czy też nie podejmować żadnych działań w tym temacie bo to dziwna sytuacja a ostatnie Polskie występy na Eurowizji zawsze były słabe? Otwarty temat do dyskusji - słucham Was - napisał na swoim Facebooku Donatan.

Z Eurowizją czy bez, pewne jest, że Donatan i Cleo prędko ze sceny muzycznej nie znikną. Karolina Korwin Piotrowska poinformowała też, że będą oni niebawem gośćmi w "Maglu Towarzyskim". Być może tam zdradzą swoją decyzję... Powinni jechać do Kopenhagi?

"Slavic Girls", czyli "My Słowianie" w wersji na Eurowizję:

