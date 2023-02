Eurowizja 2023: Afera w TVP z piosenką Ahleny. Były prezes TVP: "Upadek"

P { margin-bottom: 0.21cm; } Edyta Górniak wystąpiła w Hali Wisły w Krakowie na Walentynki, gdzie zaprezentowała piosenkę "Grateful", którą zgłosiła do polskich preselekcji do Eurowizji. Ale okazuje się, że Edyta nie jest przekonana o tym, że to ona pojedzie na konkurs Eurowizji 2016, z czym się podzieliła z publicznością. Ja wiem, że to jest szaleństwo... wygrać z Edytą Górniak. Pewnie mi się nie uda, ale co z tego... Jest szansa, że przegram z disco polo - kokietowała fanów Edyta w Hali Wisły, nawiązując do tego, że swoje piosenki do preselekcji zgłosili także wykonawcy disco polo - powiedziała żartobliwie na koncercie Górniak. Jeśli sprawdzi się przeciek z TVP, to pośród 10 artystów, którzy powalczą o wyjazd, do Szwecji może pojechać zespół disco polo Piękni i Młodzi. I chyba o to chodziło Edycie Górniak. Mówi się, że utwór, z którym teraz startuje Górniak jest być może zbyt ambitny na konkurs Eurowizji 2016. I jeśli wokalistce uda się przejść preeliminacje, które już 5 marca, to i tak nie powtórzy sukcesu "To nie ja" z 1994 roku. Wtedy Górniak na Konkursie Piosenki Eurowizja zajęła 2. miejsce. Do tej pory jako jedyna ze wszystkich naszych reprezentantów zajęła tak wysokie miejsce, w ostatnich latach sukcesem był już sam awans do finału. Jak będzie teraz dowiemy się 5 marca, gdy okaże się, kto z polskich kandydatów będzie nas reprezentował na Eurowizji 2016. Jak myślicie będzie nim Edyta Górniak? Zobacz także: Edyta Górniak zamieszkała w Krakowie z powodu... mężczyzny! Edyta Górniak na swoich koncertach daje prawdziwe show i każdy może usłyszeć siłę jej głosu. Artystka chciałaby reprezentować nas na konkursie Eurowizja 2016 w Szwecji, ale o tym zdecydują głosy widzów na koncercie preselekcji 5 marca. Podoba Wam się piosenka "Grateful"?