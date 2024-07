Pod koniec zeszłego roku Donatan przy wsparciu wokalistki Cleo wylansował największy hit 2013 czyli "My Słowianie". Teledysk zanotował kilkadziesiąt milionów odtworzeń na YouTube i zauważono go również na Zachodzie. Przypomnijmy: BBC zachwycone polskim teledyskiem: "Przełamuje stereotypy o Słowianach"

W niedzielę w sieci pojawiła się niespodziewanie angielska wersja utworu zatytułowana "Slavic Girls". Jeden z profili na YouTube awizował teledysk jako polskiego kandydata na konkurs Eurowizji 2014, który za kilka miesięcy odbędzie się w Kopenhadze. Wiele wskazuje na to, że rzeczywiście to Donatan i Cleo polecą do Danii, aby walczyć o prymat w Europie. Na razie sami wykonawcy, jak i TVP nie potwierdzili oficjalnie tej informacji.

Podoba wam się angielska wersja "My Słowianie"? Ma szanse na Eurowizji?

