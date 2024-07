Kilka tygodni temu tabloidy doniosły o poważnym kryzysie w zespole Blue Cafe. Podobno wokalistkę grupy, Dominikę Gawędę i założyciela, Pawła Ruraka-Sokala łączyło coś więcej niż sprawy zawodowe. Para miała się jednak rozstać, ponieważ artystka zakochała się w członku grupy Pectus. Przypomnijmy: Gawęda rzuciła Ruraka dla innego gwiazdora? Kryzys w Blue Cafe

Do spekulacji brukowców Dominika odniosła się w rozmowie z Dzień Dobry TVN. Gwiazda uspokoiła wszystkich fanów zespołu - Blue Cafe na pewno się nie rozpada, co więcej - niedługo odbędzie się premiera kolejnego albumu. Gawędę dziwią plotki o kryzysie, postanowiła więc zdementować wszystkie, które ostatnio pojawiły się na jej temat. Ostatnie zdanie może jednak zaintrygować jej wielbicieli:

Dowodem na to, że wszystko jest w porządku jest to, że pojawiliśmy się w Dzień Dobry TVN razem z nowym singlem, ponieważ w listopadzie wychodzi nasza nowa płyta „Fresh Air”. Dementuję absolutnie te wszystkie plotki, nie wiem skąd to się pojawiło, złośliwym mówię, żeby już powiedzieli sobie stop, bo wszystko jest w porządku i gramy dalej. Paweł jest bardzo ciepłym człowiekiem, z którym bardzo dobrze mi się pracuje. Plotki zawsze będą, a muzyka się obroni i miłość - mówiła Dominika