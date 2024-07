Paweł Rurak-Sokal to od lat lider zespołu Blue Cafe, który swoje największe triumfy święcił, gdy jego wokalistką była Tatiana Okupnik. Gwiazda przyznała niedawno, że odeszła z grupy z powodu toksycznej relacji z muzykiem, a sytuacja była już zbyt napięta, aby kontynuować współpracę. Przypomnijmy: Okupnik wspomina kulisy odejścia z Blue Cafe. Pierwszy raz tak szczerze

Teraz sporo wskazuje na to, że w Blue Cafe może dojść do kolejnego rozłamu. Jak donosi "Fakt", Ruraka-Sokala i Dominikę Gawędę łączyły nie tylko stosunki zawodowe, ale również prywatne - byli parą. Związek się jednak rozpadł, a Gawędzie przypisuje się romans z jednym z gwiazdorów zespołu Pectus. To miało skłonić Pawła do wyprowadzki od wokalistki. Całość brzmi dość sensacyjnie, ale w środowisku mówi się podobno o tym już od dłuższego czasu.

Tymczasem Dominice zawrócił ostatnio w głowie członek zespołu Pectus. Dowiedziawszy się o tym, Rurak-Sokal był wściekły – natychmiast wyprowadził się od Gawędy. Czuje się zraniony i dla niego ten związek należy już do przeszłości. A co z zespołem? Czy Dominika opuści Blue Cafe? Historia Tatiany Okupnik pokazuje, że jest to prawdopodobne. Może jednak oboje zachowają się jak profesjonaliści i nie będą przenosić życia prywatnego do pracy. Na to na pewno liczy cała rzesza wielbicieli Blue Cafe - czytamy w "Fakcie".

Myślicie, że to już koniec Blue Cafe?

