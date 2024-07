Tatiana Okupnik odwiedziła niedawno program Magdy Mołek "W roli głównej", który słynie z tego, że jego goście zdobywają się tam na niespotykaną dotąd szczerość. Podobnie było w przypadku wokalistki. Tatiana otworzyła się przed Mołek, a gdy temat zszedł na jej życie prywatne, emocje wzięły górę. Przypomnijmy: Okupnik popłakała się w programie Mołek. Co ją tak wzruszyło?

Reklama

Nie mogło oczywiście zabraknąć kwestii odejścia Okupnik z zespołu Blue Cafe, z którym święciła największe triumfy, a decyzja o opuszczeniu grupy dla wielu była prawdziwym zaskoczeniem. Przez lata plotkowano, że odejście Tatiany było spowodowane fatalnymi relacjami z Pawłem Rurakiem, liderem zespołu. Okupnik dopiero teraz zdecydowała się opowiedzieć o kulisach sprawy i zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, nie odbyło się to w spokojnej atmosferze.



To było 7 lat. Bywało różnie. Zdecydowanie sinusoida. My z Pawłem bardzo przeciągaliśmy linę. W wielu rzeczach się nie zgadzaliśmy. One dotyczyły głównie tego, jak zespół jest postrzegany, w jakim kierunku muzycznym idziemy. Ja uważałam, że nie idziemy w dobrym kierunku. Wychodząc na scenę nie czułam, że mogę się pod tym podpisać. Nie ma szansy na rozwój, kiedy czujesz, że coś toksycznego dzieje się za kulisami - tłumaczy.

Co więcej, Tatiana podkreśla, że nie miała żalu do innych kolegów z zespołu, a jedynie do Pawła. Po siedmiu latach uznała jednak, że czas się rozstać.



Czy miałam dosyć tych siedmiu facetów? Nie siedmiu. Jednego. On nie łapał mnie za szyję i nie podduszał. To jest tak, że z jednymi mamy taką chemię, że od pierwszego spotkania chcemy ich zacałować na śmierć. Z innymi jest inny rodzaj chemii i jest konflikt, ale coś z tego pozytywnego, kreatywnego wychodzi. Czuję, że dla nas siedem lat to był limit totalny! Dalej już by nie dało rady pracować - twierdzi.

Pamiętacie jeszcze Tatianę z Blue Cafe? Osiągnie jeszcze takie kiedyś takie sukcesy?

Zobacz: Łzy w programie Mołek. Chodakowska opowiedziała o gwałcie

Zobacz także

Reklama

Zdjęcia ze ślubu Tatiany Okupnik: