Ostatni rok był dla Marty Wierzbickiej przełomowy. Aktorka z serialu "Na Wspólnej" w jednym z programów w telewizji śniadaniowej poskarżyła się na swój duży biust, potem zaliczyła wizytę u Kuby Wojewódzkiego i sesję w Playboyu. Ruszyła lawina, która w jednej chwili zrobiła z Marty celebrytkę. Jednak oprócz aktorstwa, Marta aktywnie działa również na Instagramie i swoim blogu, gdzie dzieli się ze swoimi czytelnikami zdjęciami i historiami z życia prywatnego. Przypomnijmy: Smutna Wierzbicka pożaliła się fanom. Co się stało?

Właśnie za pomocą Instagrama, Wierzbicka pochwaliła się niedawno, że stała się właścicielką nowego auta wartego ponad 60 tysięcy złotych. Nowy pojazd to jednak nie wszystko. Okazuje się, że aktorka kupiła też mieszkanie. Radosną informację oznajmiła na swoim blogu, gdzie nie kryjąc radości, wypowiadała się o nowym gniazdku w którym nie zamieszka sama.



Zanim jednak dojdzie do przeprowadzki, przed Martą długa droga. Zakupione przez nie lokum nie jest urządzone, brakuje w nim też mebli. Sporym utrudnieniem jest też przeniesienie rzeczy z poprzedniego miejsca zamieszkania, bo jak sama twierdzi - sporo się tego uzbierało.



Jest to pustostan i trzeba go całkowicie zapełnić. Trochę jest roboty z przeprowadzką, bo jak się okazało przez ostatnie dwa lata kiedy mieszkaliśmy w wynajmowanym mieszkaniu. Tych rzeczy trochę się nazbierało, mamy całą masę filmów. Mamy strasznie dużo płyt z muzyką. Trzeba się wziąć w garść i powoli to przenosić. Oczywiście jak będzie zrobiona podłoga i łazienka. Jestem tak mega podekscytowana tym wszystkim ale mam wrażenie, że trochę mnie to przerasta. Będę wam pokazywała progres mojego mieszkania. Jest tutaj kilka dużych rzeczy do zrobienia. - dodaje.