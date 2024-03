Roksana Węgiel po długiej przerwie w końcu opublikowała w swoich mediach społecznościowych post, na który tak długo czekali jej fani! Piosenkarka zrobiła to na kilka godzin przed publikacją zaskakującego oświadczenia jej narzeczonego. Co dzieje się u Roxie i Kevina? Sprawdźcie szczegóły.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej to jedna z najbardziej popularnych par polskiego show biznesu, więc nic dziwnego, że zainteresowanie medialne wokół tej dwójki nie ustaje, a wręcz przeciwnie, wciąż się nasila. Wygląda jednak na to, że dla partnera Roxie, który od ponad roku jest na medialnym świeczniku, ta sytuacja nagle stała się przytłaczająca - Kevin właśnie wydał oświadczenie, w którym przyznał, że odcina się od mediów i znika z Instagrama.

Kochani, droga do osoby popularnej w Internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji - niech zrobią zasięgi coś pożytecznego. Do znajomych odezwę się z konta prywatnego

- przekazał nagle ukochany Roxie