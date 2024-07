Zbieg in vitro jest bardzo kontrowersyjnym tematem i wiele osób go nie popiera. Gwiazdy raczej niechętnie wypowiadają się na tego typu sprawy, ale głos postanowiła zabrać Maryla Rodowicz. Artystka zdobyła się na bardzo szczere wyznanie. Zobacz: Kontrowersyjne słowa Maryli Rodowicz na temat aborcji i in vitro

Teraz rozpętała się głośna afera po słowach jakie wypowiedział duet projektantów Dolce&Gabbana. Mężczyźni nie popierają adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a przy tym w swojej niefortunnej wypowiedzi dzieci, które narodziły się dzięki metodzie in vitro nazwali "syntetycznymi i chemicznymi". Gwiazdy ze świata show-biznesu takie jak Elton John nie mogły przejść obojętnie obok takich słów. Muzyk wraz z mężem sami zdecydowali się na dzieci poczęte właśnie tą metodą. Do bojkotu włączyła się także Victoria Beckham, która zapowiedziała, że nie kupi już nic od projektantów.

Domenico i Stefano postanowili odnieść się do swoich wcześniejszych słów i wydali oświadczenie:

Wierzymy głęboko w demokrację i uważamy, że wolność wypowiedzi jej jej esencją. Przestawiliśmy tylko naszą wizję świata i nie było to naszą intencją, aby kogokolwiek osądzać za wybory, jakie podejmuje. Wierzymy w wolność i miłość. Pozdrowienia dla Eltona, Davida, Zacharego i Elijaha i dla wszystkich wspaniałych dzieci z in vitro.

Po czyjej jesteście stronie?

Zobacz: Dolce & Gabbana na meczu piłki nożnej



