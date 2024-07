Doda i Dariusz Pachut już nie ukrywają swojej miłości. Niestety, od kilku dni w sieci aż huczy od domysłów na temat kryzysu w ich związku. Czy wspólne świętowanie Bożego Narodzenia na dobre uciszy plotki na temat zgrzytów w ich relacji? Czy artystka zdecyduje się na tak poważny krok i zaprosi ukochanego na święta? Jest wymowny komentarz.

Doda i Dariusz Pachut spędzą wspólnie Boże Narodzenie?

Po romantycznym wyjeździe do Wietnamu, gdzie Doda potwierdziła związek z Dariuszem Pachutem, w sieci zawrzało. Kolejne bajkowe scenerie, czy całuśne relacje szybko ustąpiły jednak tym, związanym z zawodowymi zobowiązaniami zakochanych. I podczas gdy Doda wróciła do Polski bez Dariusza Pachuta, by nie tylko zabłysnąć na gali 30-lecia Polsatu, ale również przygotować się do świątecznych i noworocznych koncertów, jej partner udał się w następną egzotyczną podróż, co wywołało falę domysłów. Dariusz Pachut szybko wytłumaczył swój samotny wyjazd, ucinając plotki o kryzysie w jego zażyłości z Dodą. W mediach społecznościowych sportowca pojawiły się dotąd niepublikowane kadry z piosenkarką, a fani wokalistki z ulgą odetchnęli. Niektóry nawet już zadają sobie pytanie, czy Doda i Dariusz Pachut wspólnie spędzą święta Bożego Narodzenia. W najnowszej rozmowie z mediami artystka zdradziła, jak będzie celebrować ten wyjątkowy czas.

- Dla mnie od dziecka [...] to moment, kiedy widzisz, że z roku na rok coraz mniej tej rodziny i te dzieci wyrastają, że są coraz większe. To jest dla mnie takie smutne i pewnie dlatego też, że ja sama dzieci nie mam i nie chce ich mieć. To jest taki rodzaj, moim zdaniem, przechytrzenia pewnych emocji, że jak umierają Twoi rodzice, Twoi dziadkowie, to masz swoje dzieci, na które przelewasz emocje i radość. W związku z tym nie jest Ci smutno, bo jesteś szczęśliwy, że one rosną i patrzysz na nich. Jest taki ciąg i nie ma pustki - wyznała Doda w rozmowie z "Faktem".

Czy mimo nostalgicznych rozważań o przemijaniu, Doda zdecyduje się zaprosić ukochanego do rodzinnego domu, by wspólnie spędzić z nim Boże Narodzenie? Zapytana o to, czy Dariusz Pachut pojawi się u niej na święta skomentowała krótko:

- Nie odpowiadam - mówi wprost Doda w rozmowie z "Faktem".

Wygląda na to, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Doda zamierza chronić swój związek z Dariuszem Pachutem przed mediami. W niedawnej rozmowie z Party.pl mówiła wprost:

- Ja po prostu chcę normalnie żyć, chcę się cieszyć, dzielić szczęściem.

Zarówno w rozmowach z mediami, jak w mediach społecznościowych artystka stara się więc unikać sensacji na temat swojej relacji z Dariuszem Pachutem. Zamiast tego fani wokalistki mogą śledzić jej kolejne dokonania artystyczne, czy niezwykłe akcje charytatywne, w których bierze udział. Ostatnio Doda wraz z Michałem Wiśniewskim odwiedziła Domy Dziecka przed świętami.

