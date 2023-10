Już jakiś czas temu Doda poinformowała fanów, że jej ukochany wybiera się w niebezpieczną podróż, podczas której wraz z przyjaciółmi będą zdobywać najwyższe wodospady świata, których Polacy jeszcze nie zdobyli. Wyprawa Dariusza Pachuta w głąb jednej z dżungli oznacza brak kontaktu ze światem. Jak znosi to artystka? Jej nowe nagranie wzrusza!

Doda i Dariusz Pachut, odkąd tworzą związek, są niemal nierozłączni. Uwielbiają spędzać ze sobą czas, także podczas zagranicznych wyjazdów. Na kolejny Dariusz wybrał się jednak bez Dody, a wraz z grupą osób, z którymi ma zamiar zdobywać wodospady. Przed nimi jedno z najtrudniejszych wyzwań:

5.06.2023. Dzisiaj podejmiemy próbę dotarcia na szczyt Yumbilla Falls 895 m, oraz zjazdu z niego na linach. Będzie to ciężki treking przez dżunglę oraz wymagający zjazd. Jeżeli dotrzemy i pogoda nam będzie sprzyjać zajmie nam to około 2-3 doby. Ten czas będziemy zdani wyłącznie na siebie bez kontaktu z cywilizacją. Trzymajcie kciuki. Nie będzie tez zasięgu wiec mam nadzieję, że po powrocie będzie tylko i wyłącznie informacja o sukcesie - napisał Pachut na swoim Instgaramie.

Co na to Doda?

Doda już jakiś czas temu w jednym z wywiadów mówiła o wyprawie Dariusza, martwiąc się o ukochanego.

To jest koszmar dla mnie. W tej sytuacji nie powiem, żeby mi to dodawało otuchy czy żebym się z tego cieszyła. Szczerze mówiąc, jestem przerażona. Kiedy ja będę występowała w Opolu, on będzie zdobywał jeden z wodospadów w Peru - tłumaczyła fanom gwiazda.