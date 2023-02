Doda uciekła z gali TVN do Dariusza Pachuta: "W domku najlepiej"

Doda po raz pierwszy od lat pojawiła się w stacji TVN, jednak biorąc pod uwagę jej komentarz do Dariusza Pachuta, tego wieczoru to wcale nie na wielkiej gali, a właśnie przy nim czuła się najlepiej...

Doda po gali "Bestsellery Empiku" podziękowała na swoim Instagramie za nagrodę dla filmu "Dziewczyny z Dubaju" - jak wiadomo, wcześniej, gdy trwała gala, nie było jej dane podziękować za to wyróżnienie osobiście. Pod postem artystki szybko pojawiły się gratulacje oraz komentarz od jej ukochanego, Dariusza Pachuta, na który Doda odpowiedziała. Wszystko wskazuje na to, że tego wieczoru najlepiej czuła się właśnie u jego boku...

Doda po gali "Bestsellery Empiku" szczerze wyznaje: "w domku najlepiej"

Tegoroczna gala "Bestsellery Empiku", emitowana w stacji TVN, zapadnie w pamięci widzów na długo. Wszystko dlatego, że po wielu latach znów na antenie TVN zobaczyliśmy Dodę. Artystka pojawiła się razem z Marysią Sadowską na scenie w momencie gdy reżyserka odbierała nagrodę za film "Dziewczyny z Dubaju" - jak wiadomo, Doda była producentką kreatywną tej produkcji. To właśnie Maria Sadowska wyciągnęła Dodę na scenę i gdy wszyscy mieli nadzieję, że być może to początek nowego, lepszego rozdziału po latach nieobecności Dody w TVN-ie, nagle artystka nie została dopuszczona do głosu podczas "Bestsellerów Empiku"! Na scenie zrobiło się niemałe zamieszanie i ostatecznie Doda nie mogła podziękować za nagrodę ze sceny.

Gwiazda zrobiła to jednak niedługo potem, na swoim Instagramie.

- Dziękuje @empikcom 🎥❤️mój debiut producentki kreatywnej i takie wyróżnienie 🥹 nagroda za „dziewczyny z Dubaju” w kategorii film roku 🔥dziękuje wszystkim, którzy tworzyli ten obraz i ludziom za tak niesamowitą frekwencję w kinach❤️ - napisała Doda.

Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji od fanów. Nie zabrakło również komentarza od ukochanego Dody, Dariusza Pachuta.

- Gratulacje ❤️🐹 - napisał partner artystki.

Doda szybko odpowiedziała na komentarz Dariusza Pachuta.

- @dariuszpachut w domku najlepiej❤️ - odpowiedziała Doda.

Instagram @dodaqueen

Wszystko wskazuje na to, że tego wieczoru to właśnie w domu, obok Dariusza Pachuta, Doda czuła się najlepiej. A Wy, co sądzicie o sytuacji, która miała miejsce na "Bestsellerach Empiku"?

