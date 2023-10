Ostatni dzień 2022 roku zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie rozpoczęły się już ostatnie przygotowania do sylwestrowych koncertów organizowanych przez duże stacje telewizyjne. W tym roku stacja Polsat organizuje imprezę w Chorzowie w Parku Śląskim, na której pojawi się cała plejada gwiazd. Wśród występujących artystów nie zabraknie również Dody! Wokalistka właśnie pochwaliła się, jak przygotowuje się do koncertu. Co ciekawe na nagraniu towarzyszy jej... Maryla Rodowicz! Sprawdźcie szczegóły!

Doda i Maryla Rodowicz przygotowują się do Sylwestra

Sylwester 2022/2023 z Polsatem z pewnością przyciągnie wielu widzów przed telewizorami. Na scenie zobaczymy bowiem wielu wspaniałych, polskich artystów, w tym m.in. Beatę Kozidrak, Michała Wiśniewskiego, Dawida Kwiatkowskiego, Dodą i Marylę Rodowicz. Ostatnie dwie artystki pojawią się razem na scenie i zobaczymy ich wspólny występ. Jak się okazało, piosenkarki już szykują się do koncertu, czym właśnie pochwaliła się Doda na swoim Instagramie. Pomiędzy artystkami wywiązała się nawet ciekawa dyskusja.

- Siema, Siema, Marylka, chodź się pokażesz, ładnie dzisiaj wyglądasz - powiedziała Doda. - Nie mogę, bo jestem w okularach. Postarzają mnie okulary - odpowiedziała Maryla Rodowicz. - Nieprawda, wyglądasz jak taka "nasti" uczennica - skwitowała Doda.

Po wspólnej próbie, artystki postanowiły się zrelaksować oglądając mecz Chorwacja - Argentyna. Patrząc na relacje, które opublikowała Doda, nie ulega wątpliwości, że panie doskonale czują się w swoim towarzystwie. Jesteśmy pewni, że ta genialna energia, która łączy obie artystki, będzie również widoczna podczas ich wspólnego występu na Sylwestrze z Polsatem!

Już nie możemy się doczekać na ich występ! A Wy, będziecie śledzić Sylwester z Polsatem, czy Sylwester z TVP?