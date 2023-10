Doda zwróciła się do fanów po wizycie w Domach Dziecka w ramach akcji "Wiśnia Dzieciom" Michała Wiśniewskiego i apeluje do dzieci, z którymi się tam spotkała:

Zwróciła się także do mam, które los mocno doświadczył:

Wspomina o wzruszających sytuacjach, które miały miejsce podczas odwiedzin. Miłość dzieci mogłaby wiele nauczyć niejednego dorosłego.

Doda odwiedziła Domy Dziecka przed świętami. Wzięła udział w corocznej akcji Michała Wiśniewskiego pt. "Wiśnia Dzieciom". Wraz z liderem "Ich Troje" nie tylko obdarowała maluchy i nastolatków prezentami ale również spędziła z nimi inspirujący czas na rozmowach. Poruszona wizytą u dzieci z Domów Dziecka w Maniach i Zwierzyńcu postanowiła zwrócić się do nich jeszcze raz za pomocą swojego Instagrama. Wokalistka podkreśliła, że zdaje sobie sprawę z różnych sytuacji życiowych, które wpłynęły na ich los, lecz chce im uświadomić, że mimo tego, że nie miały wpływu na swój start, mają takie same szanse na piękną przyszłość jak inni:

Zobacz także: Doda świętuje zdobycie Platynowej Płyty dla "Aquarii": "Nie było to dla mnie tak oczywiste"

Doda jest dumna, że mogła być częścią akcji "Wiśnia Dzieciom" Michała Wiśniewskiego. Poruszona tym, co usłyszała podczas pobytu w Domach Dziecka wyznała:

Tylko i wyłącznie potwierdza się moja teoria na temat tego, że presja społeczeństwa, to co przystoi, to co trzeba, to co kobieta musi, doprowadza do takich sytuacji m. in. jak wczoraj. Nie wszystkie kobiety mogą i powinny mieć dzieci.