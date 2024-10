To koniec związku Dody i Dariusza Pachuta. Informacje na temat rozstania skomentował management artystki. Wymowny komentarz nie pozostawia złudzeń.

Reklama

Przed artystką z pewnością nowy, lepszy rozdział życia.

Dlaczego Doda i Dariusz Pachut rozstali się?

Doda i Dariusz Pachut rozstali się

Doda i Dariusz Pachut ujawnili swój związek w 2022 roku, niedługo po zakończeniu emisji programu "Doda. 12 kroków do miłości". Po niecałym roku, w skutek szerzących się plotek Doda zdecydowała się wycofać swoje życie prywatne z sieci. Przestała je komentować także w mediach.

Od kilku dni huczy o rozstaniu Dody i Dariusza Pachuta. Czujność fanów wzbudził fakt, że podczas swojego występu na "Roztańczonym Narodowym", zmieniła część piosenki "Fake Love" ze słów "I'll always give my heart to you" na "Last time i give my heart to you". Zauważono także, że z profilu sportowca zniknęły wspólne zdjęcia z wokalistką, a także, że przestali się obserwować.

Lukasz Kalinowski/East News

W sieci zaczęły pojawiać się również komentarze internautów atakujące Dariusza Pachuta i zarzucające mu m. in., że "łapie się sławnych kobiet", czy "wykorzystał Dodę dla sławy". M. in. do tego odniósł się management artystki, który udzielił następującego komentarza ws. rozstania Dody i Dariusza Pachuta:

Zobacz także

Doda nie komentuje życia prywatnego od ponad roku i dobrze jej z tym. Od strony managementu mogę podsumować jedynie, że biorąc pod uwagę liczne komentarze pod postami, przed artystką z pewnością nowy, lepszy rozdział życia - cytuje Pomponik.

Instagram/Doda

Kiedy Doda zdecydowała się milczeć na temat rozstania, Dariusz Pachut zdążył wydać oświadczenie, w którym zasugerował, że to on podjął decyzję o zakończeniu związku z Dodą.

Reklama

Zobacz także: Doda podsumowała aferę z tańcem Kozidrak. Nie gryzła się w język