"Doda. Dream Show": fani o czułościach Dody i Dariusza Pachuta. "Na to czekałam najbardziej"

Doda podczas relacji na InstaStories poinformowała swoich fanów, że na jakiś czas znika z mediów społecznościowych. Artystka szczerze przyznała, że po tym, jak ogłosiła swój nowy związek, niektórzy internauci zaczęli wysyłać jej naprawdę okropne wiadomości. Część widzów była niezadowolona, kiedy gwiazda w finale programu "Doda. 12 kroków do miłości" wyznała, że jest zakochana, ale jej partnerem nie jest żaden z kandydatów. Nie uwierzycie, co niektórzy internauci pisali do Dody! Doda o nowym partnerze i hejcie w sieci W miniony weekend zakończył się nowy program Polsatu "Doda. 12 kroków do miłości". W hitowej produkcji widzowie mogli zobaczyć, jak randkuje Doda. Wszyscy z pewnością zastanawiali się, czy gwiazda zauroczy się jednym z dwunastu kandydatów, jednak dziś wiemy już, że żaden z mężczyzn nie zdobył jej serca. Doda w finale "Doda. 12 kroków do miłości" przyznała, że jest zakochana, ale jej nowy partner nie brał udziału w programie. Niestety, teraz okazuje się, że wyznanie Dody nie wszystkim się spodobało. Artystka zdradziła swoim fanom, że po finale programu ze swoim udziałem dostaje okropne wiadomości. Top dwa to jest życzenie mi śmierci i nowotworu, nawet nie będę wam wklejać tych wiadomości bo nie chcę karmić tych złych emocji, jest to przerażające w jaki sposób takie prymitywne wręcz zwierzęce odruchy wywołuje reality show w ludziach. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że co najmniej połowa ma takie przeświadczenie, że jest właścicielem mnie i jakby jak ja podejmuję inne decyzje w związku z moim sercem, uczuciami czy moim życiem, to w nich to wywołuje taką agresję- mówiła Doda. Zobacz także: Doda jest zakochana i nie ukrywa swojego szczęścia! Kim jest jej nowy partner? Doda podczas relacji na InstaStories wyznała, że jest zszokowana tym, jak...