Po tym, jak Doda i Dariusz Pachut ogłosili swój związek, para ochoczo raczyła internautów kolejnymi romantycznymi kadrami z bajkowych wakacji w Wietnamie. Jak już wiemy, obowiązki zawodowe sprawiły, że Doda powróciła już do Polski. A co z jej ukochanym? Dariusz Pachut na bieżąco dzieli się kolejnymi relacjami z egzotycznego urlopu. Zaniepokojeni fani już pytają, czy zakochani przechodzą kryzys. Wszystko przez najnowsze zdjęcie Dariusza Pachuta.

Reklama

Problemy w związku Dody i Dariusza Pachuta? Wymowny komentarz

Rajskie wakacje Dody i Dariusza Pachuta dobiegły końca, a artystka już rzuciła się w wir pracy. Niedawno Doda zachwyciła na 30-leciu Polsatu, stawiając, na podkreślającą jej smukłą figurę, białą, imponującą suknię. Także w swoich mediach społecznościowych artystka stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Ostatnio Doda pokazała jak morsuje, a intrenauci skupili się tylko na jej butach.

Co ciekawe, podczas gdy Doda zanurza się w lodowatej wodzie, jej ukochany nie narzeka na mrozy. Okazuje się, że sportowiec nie powrócił z partnerką do Polski, a na jego instagramie pojawił się kadr z nurkowania, opatrzony wymownym opisem.

- W poszukiwaniu mojej Myszo-Syrenki????????‍♀️ - pisze na Instagramie Dariusz Pachut.

Zobacz także: Emil Stępień mocno skomentował związek Dody i Pachuta. Artystka odpowiada krótko i dosadnie

Te słowa wprawiły fanów Dody w osłupienie.

Zobacz także

- A to jeszcze jej nie znalazłeś? ???? - Czemu pan z Dodą nie wrócił do Polski? - dopytują internauci.

Inni zwracają uwagę na postać, znajdującą się za Dariuszem Pachutem.

- A te oczko za Panem? - pyta jedna z Fanek.

Dariusz Pachut jednak nie zdecydował się odpowiedzieć na te zaczepki.

Instagram @dariuszpachut

Warto podkreślić, że niedawno w rozmowie z Party.pl Doda podkreślała, że chce by jej związek z Dariuszem Pachutem był normalny. Para nie zamierza więc zanadto dzielić się swoją prywatnością, od czasu do czasu dawkując jednak fanom fragmenty swojej codzienności. Myślicie, że to dobry przepis na idealny związek?

Reklama

Zobacz także: Doda podsumowała wakacje z Dariuszem Pachutem. Takich ujęć jeszcze nie pokazywali!

Instagram @dodaqueen

Instagram @dodaquenn