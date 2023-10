Po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiły się gorące zdjęcia Dariusza Pachuta z samotnego wyjazdu, fani Dody zamarli.

Te słowa sprawiły, że w sieci wybuchła prawdziwa burza, a internauci zaczęli dopytywać, czy związek Dody i Dariusza Pachuta to już przeszłość. I choć wcześniej sportowiec starał się unikać tematu, teraz przerwał milczenie.

Najnowsze instagramowe aktywności Dody i Dariusza Pachuta poważnie zaniepokoiły ich fanów. Podczas gdy Doda raczy internautów zdjęciami z morsowania, okazuje się, że jej ukochany również oddaje się wodnym aktywnościom, jednak w zupełnie innych okolicznościach. Nowe zdjęcia Dariusza Pachuta relacjonujące nurkowanie sprawiły, że sympatycy artystki zamarli.

Samotny wyjazd Dariusza Pachuta bez Dody wywołał w mediach niemałe poruszenie. I pomimo iż początkowo sportowiec starał się nie reagować na zaczepki fanów, tym razem nie wytrzymał.

Na InstaStories Dariusza Pachuta właśnie pojawiło się obszerne oświadczenie, w którym sportowiec odnosi się do swojego samotnego wyjazdu.

- Mój kolejny wyjazd do inne państwa niż Wietnam (co widzi każdy, kto choć trochę zna geografię) to zobowiązania zawodowe, nie wakacje, z czego nie muszę się tłumaczyć - pisze na InstaStories Dariusz Pachut.