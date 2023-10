Nie da się ukryć, że w show-biznesie rzadko kiedy pojawiają się stałe przyjaźnie. Bywają też gwiazdy, które za sobą nie przepadają lub nie widzą potrzeby na bliższą relację. Doda i Małgorzata Rozenek należą właśnie to tej grupy, obie panie rzadko pojawiają się na takich samych imprezach, a gdy już to się stanie, raczej nie przebywają w swoim towarzystwie. Nic dziwnego, w końcu perfekcyjna pani domu jest żoną byłego męża wokalistki. Co by zrobiła Doda, gdyby zobaczyła prezenterkę? Jej odpowiedz, nie pozostawia złudzeń.

Co zrobiłaby Doda, gdyby zobaczyła Małgorzatę Rozenek?

Nie jest tajemnicą, że Doda była żoną Radosława Majdana, z którym stanęła na ślubnym kobiercu w 2005 roku. Para była jedną z najgorętszych par w naszym polskim show-biznesie, a media nazwali ich polskimi Beckhamami. Niestety ich związek nie przetrwał próby czasu, ponieważ wokalistka miała nie być jedyną kobietą w życiu piłkarza. Nic dziwnego więc, że Doda nie ma najlepszych stosunków ze swoimi byłym mężem. W 2016 roku Majdan znów stanął na ślubnym kobiercu, tym razem z Małgorzatą Rozenek. Nie jest tajemnicą, że artystka i prezenterka raczej ze sobą nie rozmawiają i nie utrzymują przyjaznych relacji. W rozmowie z Plotek.pl Doda została zapytana o to, co zrobiłaby, gdyby zobaczyła żonę swojego byłego męża. Jak zawsze postanowiła być szczera.

Tak, jak na każdej innej gali. W ogóle nie zwracam na nią uwagi — oznajmiła Doda.

Na tym się jednak nie skończyło, następnie Doda została zapytana o emocje, które wzbudza w niej była już prowadząca "Pytania na śniadanie". Wokalistka jednak nie dała się sprowokować i odpowiedziała dość stanowczo.

A jakie ma wzbudzać? Bo nie rozumiem. Tak jak każda inna kobieta moich byłych facetów... Raczej nie myślę o tym, szczerze mówiąc — powiedziała artystka.

Myślicie, że Doda i Małgorzata Rozenek będą miały kiedyś okazje, żeby razem porozmawiać? Myślicie, że mogłyby się dogadać?