Doda zaskoczyła fanów relacją ze swojego mieszkania. Zupełnie niespodziewanie wspomniała o trzecim ślubie. Co miała na myśli? Przywołała również anegdotkę związaną ze swoją mamą, Wandą Rabczewską, o tym, co zrobiła z okazji jej poprzedniego zamążpójścia.

Reklama

Doda o trzecim ślubie

Doda ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. Aktualnie jest w szczęśliwym związku z Dariuszem Pachutem, który aktualnie wyjechał na wyprawę do Peru. Wokalistka podkreśla, że dobrze znosi rozłąki z partnerem tym bardziej, że w ich relacji to normalne, w końcu sportowiec dzieli czas pomiędzy ukochaną a dzieci z poprzedniego związku. Tym razem jest jednak nieco inaczej. Gwiazda przeżywa niebezpieczną wyprawę partnera, jednocześnie trzymając za niego kciuki i odliczając dni do kolejnego spotkania. Spędzając czas w mieszkaniu, Doda zaskoczyła fanów, poruszając temat swojego trzeciego ślubu.

Instagram @dodaqueen

Zobacz także: Doda promuje nowe show w zwiewnej kreacji. Odsłoniła sporo

Fani, którzy nie mogą doczekać się trzeciego ślubu Dody, muszą jednak ochłodzić swój entuzjazm. Doda póki co nie planuje kolejnego wesela, a wspominając o ślubie nawiązała do nietypowego prezentu, który dostała od matki przy okazji tego ostatniego:

Jak wiecie moja mama na drugi ślub kupiła mi ten żyrandol. Nie wiem czy tam były jakieś przeceny w kościele, w każdym razie obawiam się, co będzie na trzeci.

Instagram @dodaqueen

Zobacz także: "Doda. Dream Show": Znamy szczegóły nowego programu z Dodą. Kiedy premiera?

Zobacz także

Reklama

Trzeba przyznać, że mama Dody miała rozmach. Ogromny żyrandol zajmuje sporą część przestrzeni w apartamencie piosenkarki. Myślicie, że zamiłowanie do "skromności" Doda odziedziczyła po mamie? Niedługo w Polsacie ruszy Doda. Dream show, podczas którego nie tylko wokalistka przybliży widzom swoją pracę ale także przybliży relacje z najbliższymi. Jesteście ciekawi?

dodaqueen/Instagram