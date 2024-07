1 z 7

Pierwsze tygodnie grudnie zapowiadają się dla Dody niezwykle aktywnie - piosenkarka szykuje się bowiem do kręcenia teledysku do swojego najnowszego singla, pierwszego od roku premierowego utworu. Przed nią również próby do wielkiego koncertu sylwestrowego, który będzie transmitowany przez Polsat. Tymczasem gwiazda... pojechała na krótkie wakacje.

Wyjazd jest szczególny z kilku powodów. Po pierwsze, Rabczewska wybrała się na słoneczną Teneryfę i zdążyła już pochwalić się pięknymi zdjęciami na Facebooku i Instagramie. Po drugie - towarzyszy jej tajemniczy mężczyzna. Czy to nowa miłość wokalistki? Wiele na to wskazuje. O tym, że Doda znów jest zakochana spekulowało się od dłuższego czasu, a informacje te zdawał się potwierdzać Mariusz Ząbkowski Dżaga. Podczas jednego z występów kilka tygodni temu poinformował publiczność, że jego ukochana przyjaciółka znalazła miłość.



Moja przyjaciółka się zakochała, w końcu! Jestem mega szczęśliwy - wyznał Dżaga.

Myślicie, że Doda pochwali się niebawem swoim facetem w pełnej krasie?

Zobacz: Premiera klipu Dody lada dzień. W ostatniej chwili doszło do zmian

Poniżej zdjęcia z wakacji Dody na Teneryfie: