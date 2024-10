Informacja o rozstaniu Dody i Dariusza Pachuta zaskoczyła wszystkich. Najpierw te zaskakujące wieści przekazał jeden z portali, a potem wszystko zostało potwierdzone przez byłego już partnera artystki. Dariusz Pachut opublikował w sieci oświadczenie, z którego jasno wynikało, że jego relacja z Dodą popsuła się podczas wakacji w Turcji. Teraz jednak jeden z tabloidów dotarł do informacji, które rzucają nowe światło na całą sprawę. Jest też wymowny komentarz Dody.

Doda jakiś czas temu podjęła decyzję, że nie będzie dzielić się swoim życiem prywatnym w mediach. Tym samym jej związek z Dariuszem Pachutem przestał być na medialnym świeczniku, a para wiodła razem życie z dala od błysku fleszy. Nic więc dziwnego, że informacja o rozstaniu Dody i Dariusza Pachuta zaskoczyła wielu fanów pary. Po tych smutnych medialnych doniesieniach głos zabrał były już partner artystki. Dariusz Pachut dał do zrozumienia, że zaskoczył Dodę podczas jej urlopu w Turcji, a przez to, "co zastał na miejscu", zdecydował się na rozstanie z nią.

Miesiąc temu po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowanie, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustaliliśmy przyjechać do Turcji i zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za wspólne 2,5 roku, które dzieliliśmy i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości

- napisał sportowiec