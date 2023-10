Doda była jedną z gwiazd, które swoimi występami uświetniły sobotni koncert "Roztańczony PGE Narodowy" - wystąpiła na scenie aż dwukrotnie: najpierw sama, a następnie w duecie ze Smolastym. Choć po koncercie Doda nie pozowała do zdjęć, czujne oko fotoreporterów dostrzegło u jej boku ... Dariusza Pachuta! Zobaczcie, o co chodzi.

Doda była na Stadionie Narodowym z Dariuszem Pachutem? Są zdjęcia

Choć jeszcze do niedawna wiele wskazywało na to, że związek Dody i Dariusza Pachuta to już przeszłość, fani artystki nadal żywią nadzieję na zdementowanie tych plotek. Ich ciekawość podsyca również fakt, że mogą oglądać Dariusza Pachuta na telewizyjnym ekranie w "Doda. Dream show". Wokalistka jednak konsekwentnie nie zabiera głosu w sprawie swojego życia prywatnego.

W sobotę, 30 września, Doda występowała na koncercie "Roztańczony PGE Narodowy", gdzie fani mogli podziwiać ją w aż dwóch scenicznych odsłonach: podczas występu solo i w duecie ze Smolastym. Jedna z agencji fotograficznych zdobyła jednak ujęcia Dody z tego dnia z nikim innym, jak z ... Dariuszem Pachutem.

VIPHOTO/East News

Na fotografiach, które trafiły do sieci tuż po występie Dody w Warszawie widać, jak wraz z Dariuszem Pachutem wsiada do samochodu (lub z niego wysiada). Artystka była w pełnym makijażu i kostiumie scenicznym - można więc sądzić, że było to już po występie na scenie Stadionu Narodowego.

Czyżby nowe ujęcia Dody i Dariusza Pachuta potwierdzały domysły fanów, którzy sądzą, że zakochani wcale się nie rozstali? Wiele by na to wskazywało.

VIPHOTO/East News

Ostatnio Doda w "Doda. Dream show" opowiedziała wymownie, czego żałuje w kontekście relacji z Dariuszem Pachutem. Czy fakt, że Dariusz Pachut był obecny na Stadionie Narodowym, ale para nie pozowała do wspólnych zdjęć potwierdza słowa wokalistki?

- Byłam głupia. Nie chodziłam na ścianki, nie dawałam żadnego wywiadu, a jednak na Instagramie też nie można pokazywać - wymownie podsumowała Doda.

Jak myślicie, czy obecność Dariusza Pachuta na Stadionie Narodowym wskazuje na relację łączącą tę dwójkę?

