Doda podzieliła się radosną nowiną. Jej najnowsze artystyczne dziecko, czyli płyta "Aquaria" osiągnęła status Platynowej Płyty zaledwie dwa miesiące po premierze. Artystce trudno w to uwierzyć i podzieliła się emocjami na Instagramie: Choć zapisałam rok temu platynę w moich marzeniach na 2022 to nie było to dla mnie tak oczywiste. W ważnym dla siebie wpisie, zwróciła się także do mediów, które w ostatnim czasie są głównie skupione na jej nowym związku. Wpis skomentował również Dariusz Pachut. Doda z Plantynową Płytą dla "Aquarii" Medialne życie nie należy do najłatwiejszych. Niejednokrotnie przekonała się o tym, Doda, kiedy jej prywatne sprawy i gorące fotki wywoływały większe poruszenie niż zawodowe projekty, w które wkładała całe serce. Niedawno Doda sprawdziła, czego na jej temat szukają internauci. Nie była zadowolona, że to w większości prywata, chociaż w tym roku zdecydowanie nie ma na co narzekać. 2022 rok może bezsprzecznie zaliczyć do tych przełomowych. Teraz kiedy świętuje swoje 20-lecie na scenie nową płytą, fani przygotowali dla niej niebywałą niespodziankę. Ich zainteresowanie twórczością artystki zapewniło jej Platynową Płytę dla "Aquarii". Swoją radością podzieliła się w mediach społecznościowych: All I wanted for Christmas was platinum album🥳🤩nie minęły jeszcze 2 miesiące od premiery AQ🌙ARII i mamy status platyny!