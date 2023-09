Doda podzieliła się radosną nowiną! Sypią się gratulacje, fani zachwyceni

Przed Dodą aktualnie gorący okres. Właśnie wystartowało jej reality show, podczas którego przygotowuje się do najważniejszej trasy koncertowej w swojej karierze. Jednak jeżeli myślicie, że to jedyne na czym teraz się skupia to jesteście w błędzie. Wokalistka właśnie zaskoczyła fanów nowym wpisem: Gratulacje kochamy Cię ❤️❤️ - piszą fani. Wyznanie Dody wywołało poruszenie. Zobaczcie, o co chodzi. Doda dzieli się wieściami, fani gratulują Ostatnia płyta przynosi Dodzie sukces za sukcesem. Sam album "Aquaria" osiągnął status Platynowej Płyty jeszcze w ubiegłym roku. Kolejne sukcesy zdobywały też poszczególne single z płyty. Tym sposobem Doda zdobyła platynowe płyty za utwory "Don't wanna hide", "Fake Love" i "Zatańczę z Aniołami", złotą płytę za "Wodospady" i podwójną platynę za "Melodię tą". Teraz czas na kolejny sukces. Tym razem Doda zdobyła platynę za sprzedaż singla "Pewnie już wiesz", czym pochwaliła się na Instagramie, jednak to był dopiero początek. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez AQ🌙ARIA (@dodaqueen) Zobacz także: Doda ma powody do radości. Artystka może pochwalić się kolejnym sukcesem Doda ogłosiła datę premiery reedycji swojej najnowszej płyty "Aquaria", na której ma znaleźć się aż pięć nowych piosenek: Dziękuje!!! Reedycja AQUARII za mniej niż miesiąc! A wraz z nią NOWE 5 piosenek🤭🐚♒️ Fani cieszą się razem z nią i już odliczają dni do premiery reedycji z nowymi...