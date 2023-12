Wszystko wskazuje na to, że Izabela Zeiske, którą doskonale znamy z programu TTV "Gogglebox. Przed Telewizorem" nie próżnowała w ostatnim czasie! Gwiazda pochwaliła się swoim szczęściem za sprawą Instagrama, a fani ruszyli z licznymi gratulacjami! O co chodzi? Koniecznie poznajcie szczegóły!

Bez wątpienia bohaterowie stacji TTV stali się ulubieńcami widzów. W tym gronie przede wszystkim znalazły się gwiazdy z programu "Gogglebox. Przed Telewizorem". Fani uwielbiają śledzić ich losy nie tylko na antenie, ale także w mediach społecznościowych, gdzie ci raczą ich coraz nowszymi kadrami. Ostatnio wszyscy komentowali metamorfozę Agnieszki Kotońskiej. Tym razem to inna bohaterka zaskoczyła!

Zobacz także: Bomba i Collins wezmą ślub? Odpowiedź gwiazdy "Gogglebox" nie pozostawia złudzeń

Mowa o Izabeli Zeiskę z "Gogglebox. Przed telewizorem". Okazuje się, że gwiazda właśnie... wydała swoją książkę! Wszystkim pochwaliła się za sprawą Instagrama:

Kochani... z największą przyjemnością informuje Was, że jest już w przedsprzedaży, napisana przeze mnie książka! Książka inspirowana moim życiem... trochę ubarwiona... ale kto mnie zna, będzie wiedział, co jest prawdą, a co fikcją.Przedstawiam okładkę książki...PODOBA SIE WAM?Bo mnie bardzo przypadła do gustu!i ZAPRASZAM DO ZAKUPU KSIĄŻKI

napisała.