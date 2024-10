Nicola z "Rolnik szuka żony" potrafi zaskoczyć swoich fanów. Uczestniczka wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki pochwaliła się w sieci radosną nowiną, która wywołała ogromny entuzjazm. Fani składają jej gratulacje!

Reklama

Nicola z "Rolnika" pochwaliła się swoim szczęściem

Nicola wzięła udział w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", gdzie konkurowała o serce przystojnego Darka. Nicola od razu wpadła w oko rolnikowi i najpierw wybrał ją do finałowej trójki i zaprosił na gospodarstwo, a później odesłał pozostałe kandydatki do domu, by zostać z nią sam na sam. Wydawać by się mogło, że ich znajomość zakończy się "happy endem", jednak w finałowym odcinku show stało się coś nieoczekiwanego! Darek z "Rolnik szuka żony" rzucił Nicolę, a swoją decyzję tłumaczył w bardzo pokrętny sposób. Nicola, mimo że w programie nie znalazła miłości, to zyskała coś więcej - przyjaźń z Ewą, która była kandydatką innego rolnika, Waldemara. Nicola zdobyła również ogromną sympatię fanów "Rolnik szuka żony", którzy wciąż chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama.

Była kandydatka Darka z zaangażowaniem prowadzi swoje kanały w social mediach - ma ponad 70 tys. obserwujących na Instagramie i prawie 40 tys. na Tik Toku i to właśnie tam ostatnio zapowiedziała radosne wieści. 23-latka zdradziła, że chce zacząć działać w branży muzycznej i wydaje swój pierwszy hit. Przy okazji Nicola ogłosiła konkurs.

Kochani, jeżeli macie ochotę zjeść ze mną obiad albo kolację zostańcie tu na chwilę dłużej. Ogłaszam konkurs na tiktoka, jeżeli użyjecie dźwięku z spod mojego tiktoka najnowszego, czyli mojego autorskiego dźwięku, no to słuchajcie, jest do wygrania ze mną obiad lub kolacja, przyjadę do waszego miasta(...) Tiktok z największą ilością polubień wygrywa, dlatego warto walczyć - zapowiedziała Nicola.

Wówczas Nicola zdecydowała podzielić się jedynie fragmentem swojego nowego hitu. Dziś, 25 października, odbyła się oficjalna premiera piosenki, a do sieci trafił nawet teledysk!

Kochani dziękuje Wam za wszystkie wejścia, za wszystkie polubienia i komentarze(...) Możecie śmiało się odzywać, bardzo dziękuje za każdy feedback, dziękuje, że jesteście, mega mi miło, jest to coś ode mnie z serducha(...) Mi się bardzo podoba, jest to coś mojego i wiecie, ja spełniłam swoje marzenie i tylko o to mi chodziło - wyznała Nicola.

Piosenka Nicoli nosi nazwę "DM". Pod teledyskiem na YouTubie pojawiło się wiele komentarzy od fanów, którzy są zachwyceni utworem.

Nicola zaczynasz pisać nową bajkę, powodzenia!

Pięknie i gratulacje życzę kolejnych sukcesów super nutka

Gratulacje! Piosenka wchodzi w ucho, chodzę i śpiewam

Nicola wielkie gratulacje. Piosenka wpada w ucho a teledysk naturalny . Możesz być z siebie dumna . Kawał dobrej roboty zrobiłaś w tak krótkim czasie - piszą zachwyceni fani.

A Wam jak się podoba nowy kawałek Nicoli? Spodziewaliście się, że zacznie działać w branży muzycznej?

Reklama

Zobacz także:Joanna z "Rolnik szuka żony" przekazała wieści. "Nawet nie wiecie jak się cieszę"