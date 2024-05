Dorota Szelągowska jest dowodem na to, że nigdy nie jest za późno na spełnienie swoich najskrytszych marzeń. Prowadzącą już jakiś czas temu informowała o swoich wielkich planach, ale dopiero teraz stały się one rzeczywistością. Internauci nie przestają jej gratulować!

Dorota Szelągowska zdobyła serca widzów dzięki takim programom jak "Totalne remonty Szelągowskiej" czy "Dorota was urządzi". We wrześniu prowadząca skończy 44-lata i właśnie teraz zdecydowała się na przełomowy krok w swoim życiu. Ostatnio Dorota Szelągowska poinformowała o wielkich zmianach, które mają miejsce w jej życiu. Teraz dobiegły one końca i projektantka wnętrz ma powody do świętowania. Internauci zasypują ją gratulacjami, a ona sama nie zamierza ukrywać swojego szczęścia.

Na swoim Instagramie Dorota Szelągowska postanowiła pochwalić się przełomową chwilą w swoim życiu. Okazuje się, że 44-latka po raz pierwszy zdała prawo jazdy z czego ogromnie się cieszy. Projektantka wnętrz jest wdzięczna wielu osobom, które jej w tym pomogły.

Stało się! 26 lat po zrobieniu pierwszego kursu, zdałam egzamin na PRAWO JAZDY!!! Piekło zamarzło - jak stwierdziła jedna z moich przyjaciółek. Nie macie pojęcia ile ''podwózkowych'' długów wdzięczności sobie narobiłam przez te wszystkie lata! Właściwie to teraz powinnam zacząć robić w transporcie, żeby je wszystkie spłacić. A rano, przed egzaminem, myślałam że umrę z nerwów. Że taki stres to już nie na moje lata. Jednak człowiek się odzwyczaja. Ale oto jestem, z prawem jazdy, czterdziestą czwórką na karku i mega radochą. Da się! Dziękuję mojej siostrze , która mnie zmusiła na moje własne życzenie, najlepszej na świecie szkole, do której trafiłam przypadkiem, ale nie wierzę w przypadki i Kordianowi, mojemu nauczycielowi, który ma już dość mojego gadania i trudno mu się dziwić, oraz Piotrkowi, który nie miał dość, ale jeździł ze mną tylko 3 razy. No i mojemu Wojtkowi, przy którym wszystko jest łatwiejsze. No i w Wam - za całe wsparcie i kciuki

— napisała Dorota Szelągowska.