Kilkanaście ostatnich dni Doda wraz z Dariuszem Pachutem spędzili na rajskich wakacjach w Wietnamie. Wokalistka i jej nowy partner nie szczędzili relacji ze swoich wycieczek i zwiedzania, nie brakowało też wspólnych, romantycznych zdjęć. Urlop tej pary dobiegł jednak końca - z tej okazji na Facebooku Dody pojawił się filmik podsumowujący daleką podróż oraz ważna informacja dotycząca... gali z okazji 30-lecia Polsatu.

Doda wraca z wakacji na galę 30-lecia Polsatu

Po wydaniu i promocji nowej płyty Doda wybrała się na długie wakacje do Wietnamu. Towarzyszył jej nowy partner, Dariusz Pachut. Na początku tej wyjątkowej podróży gwiazda ukrywała jeszcze swój związek z ratownikiem medycznym, stopniowo jednak pokazywała coraz więcej - wspólne zdjęcia, na których Doda i Pachut przytulają się czy całują, podbijały sieć. Ostatnie chwile wakacji zakochani spędzili naprawdę romantycznie...

Wszystko co dobre, szybko się jednak kończy i tak też jest w przypadku urlopu Dody. Gwiazda podsumowała egzotyczny wyjazd na swoim Facebooku, pokazując kilkanaście nagrań złączonych w jedną całość. Na kilku ujęciach najgorętsza para polskiego show-biznesu nie szczędzi sobie czułości.

Przed Dodą pracowity czas. Już dziś, 6 grudnia, gwiazda pojawi się na wielkiej gali z okazji 30-lecia Polsatu. Jak poinformowała fanów, zaśpiewa kolędę.

Wietnam!

polecam każdemu! To był wspaniały czas! Pora wracać do pracy! Włączajcie dziś na żywo Polsat o 20, zaśpiewam dla Was piękną kolędę - napisała gwiazda.

Poza Dodą na gali zaśpiewają m.in. Maryla Rodowicz, Igor Herbut, Piotr Rubik, Dawid Kwiatkowski, Lady Pank, Monika Brodka czy Natalia Szroeder.

Czy Dodzie na gali będzie towarzyszył Dariusz Pachut? Choć pokazują dużo wspólnych zdjęć, gwiazda nie chce, żeby jej związek był mocno medialny. W rozmowie z "Party" mówi:

Uważam, że miłość nie potrzebuje publiczności, a publiczność nie powinna potrzebować detali z mojego życia prywatnego [...].

Może nas jednak zaskoczą?

