Jeszcze kilka miesięcy temu Doda chętnie dzieliła się ujęciami z Dariuszem Pachutem - para pokazywała liczne kadry ze wspólnych wyjazdów czy czasu spędzonego w domu. Jakiś czas temu jednak ukochany wokalistki na dobre zniknął z jej kont w mediach społecznościowych, a fani spekulowali nawet o rozstaniu pary. Teraz Dariusz Pachut oficjalnie powrócił na instagramowy profil Dody. Musicie zobaczyć to nagranie!

Doda już go nie ukrywa. Pokazała nagranie z Dariuszem Pachutem

Powiedzieć, że życie uczuciowe Dody pełne jest zawirowań, to jakby nic nie powiedzieć. Wokalistka na sercowych zawirowaniach i poszukiwaniach oparła nawet cały program ze swoim udziałem. Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że Doda odnalazła spełnienie i szczęście u boku Dariusza Pachuta. Niestety, kilka miesięcy temu pojawiły się plotki o rozstaniu pary, a fakt, że z profili w mediach społecznościowych Dody zniknęły wspólne zdjęcia zakochanych, jedynie podsycił ciekawość fanów.

Ostatnio jednak Doda zaskoczyła swoich obserwatorów i opublikowała nagranie... właśnie z Dariuszem Pachutem! Para pokazała, jak w trakcie jazdy samochodem słucha w radio najnowszego utworu Dody o tytule "Mama". Czujnym widzom na pewno nie umknie kadr z kierującym pojazdem mężczyzną!

Nowe nagranie opublikowane przez Dodę dowodzi, że być może wokalistka zdecyduje się przełamać dotychczasowy sposób publikowania treści i powróci do relacjonowania na Instagramie wspólnych chwil z ukochanym. Przypomnijmy, że niedawno wyszło na jaw, że Dariusz Pachut miał być obecny na scenie z Dodą również podczas sylwestrowego koncertu! Nagrania trafiły do sieci, a fani mogli zyskać pewność, że ta dwójka nie zakończyła na dobre swojej znajomości. Jednocześnie Doda nie wypowiadała się do tej pory publicznie o swojej relacji, zostawiając internautom szerokie pole do spekulacji.

Myślicie, że publikacja InstaStories z wizerunkiem Dariusza Pachuta to pierwszy krok ku temu, by powrócić do pokazywania związku Dody w mediach społecznościowych? W rozmowie z Party.pl jakiś czas temu gwiazda wprost przyznała, że publikacja szczegółów z życia prywatnego nie pomogła, a wręcz zaszkodziła jej związkowi.

Pokazanie mojej mamy, przyjaciół, partnera w jakichś tam krótkich scenkach jest zaakcentowaniem, jak ważne są dla mnie te osoby, że jestem rodzinna, jestem przyjacielska, że jestem bardzo oddana w miłości. (...) Jak jedno się sypie, to reszta się też sypie - mówiła Doda w rozmowie z naszym reporterem.

Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie Doda, fani z pewnością nadal będą z ciekawością śledzić jej losy w sieci!

