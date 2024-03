Doda już jakiś czas temu postanowiła, że koniec z publicznymi związkami. Relację z Dariuszem Pachutem trzyma tylko dla siebie i jak niedawno podkreślała, w wywiadzie z nami, wcale nie było jej trudno odciąć się od mediów społecznościowych w tej kwestii. Po Fryderykach jednak jej zdjęcia z ukochanym znów obiegły media. Czyżby koniec ukrywania się? - to pytanie musiało sobie zadać mnóstwo jej fanów, ponieważ Doda postanowiła zabrać głos w tej kwestii.

Doda była niekwestionowaną gwiazdą Fryderyków 2024. Chociaż nie była nominowana w żadnej kategorii, zrobiła furorę wśród publiczności. Wystąpiła ze swoim singlem "Mama" oraz w bijącym rekordy popularności duecie ze Smolastym i ich "Nim zajdzie słońce". Dyskusję w mediach wywołała jej "krótka" fryzura oraz jak się okazuje zdjęcia z ukochanym. Zdjęcia Dody i Dariusza Pachuta to teraz rzadkość. Nic dziwnego, że te ujęcia, które pojawiły się po Fryderykach sprawiły, że internauci pomyśleli, że może coś się zmieni. Doda postanowiła zabrać głos w tej sprawie i uspokoić emocje tych, którzy myśleli, że ponownie będzie epatować prywatnością:

Doda przyznaje, że robienie zdjęć za kulisami, kiedy przygotowuje się do pracy jest dla niej bardzo niekomfortowe. Zresztą nie tylko dla niej, a dla wszystkich pracujących tam osób:

Szczerze mówiąc jest to dla mnie trochę niekomfortowe z całym szacunkiem oczywiście do wszystkich fotoreporterów, że w tym miejscu, gdzie my artyści, cała ekipa biegamy, zapie*dalamy i w ogóle mamy takie miejsce dla siebie, żeby przechodzić z miejsca A do punktu B, żeby wykonać swoją pracę, jeszcze jesteśmy obstrzeliwani przez fotografów i są nam robione zdjęcia w tym czasie, gdzie mam prawo być w różnych sytuacjach i z różnymi ludźmi, również z tymi, którzy mnie wspierają, z rodziną itd.

Szczerze mówiąc jest to dla mnie trochę niekomfortowe z całym szacunkiem oczywiście do wszystkich fotoreporterów, że w tym miejscu, gdzie my artyści, cała ekipa biegamy, zapie*dalamy i w ogóle mamy takie miejsce dla siebie, żeby przechodzić z miejsca A do punktu B, żeby wykonać swoją pracę, jeszcze jesteśmy obstrzeliwani przez fotografów i są nam robione zdjęcia w tym czasie, gdzie mam prawo być w różnych sytuacjach i z różnymi ludźmi, również z tymi, którzy mnie wspierają, z rodziną itd.

Robienie zdjęć za kulisami to nie jedyny rozpraszacz, o którym wspomniała. Doda wypowiedziała się także na temat zapraszania rodziny i znajomych przez organizatorów dużych imprez: