Miłość Dody i Dariusza Pachuta rozkwita na naszych oczach. Po kilkunastu dniach pełnych wrażeń, które zakochani spędzili w Wietnamie, przyszedł czas ich pożegnania z egzotyczną przygodą. Choć ostatni wieczór wyprawy może być spędzony na pakowaniu walizek, to jednak Doda i jej ukochany najwyraźniej zamierzają przeznaczyć te chwile na upojny, romantyczny wieczór. Zapowiedzią tego są piękne ujęcia, które pokazała Doda. Sprawdźcie, jak rozpieszczają się wzajemnie z Dariuszem Pachutem.

Doda i Dariusz Pachut relacjonują intymne chwile

Doda i Dariusz Pachut jeszcze długo będą wspominać niespodzianki, które czekały na nich na wakacjach w Wietnamie. A może to ukochany zadbał o to, by ostatni wieczór wspólnego urlopu upłynął im naprawdę upojnie? Na krótkim nagraniu, które właśnie pojawiło się na stories piosenkarki, Doda w szpilkach przemierza prawdziwą ścieżkę miłości: szlak ułożony jest z płatków czerwonych, które tworzą serca. Droga ta prowadzi wprost do wanny, która również jest wypełniona płatkami czerwonymi oraz białymi, które tworzą wielkie serce. Wszędzie pełno płonących świec, które jeszcze bardziej potęgują romantyczny nastrój tego wieczoru. Zapowiada się naprawdę upojnie.

Instagram/@dodaqueen

Dodę po powrocie z egzotycznego urlopu w Wietnamie i błogim lenistwie czeka pracowity start. Już 6 grudnia odbędzie się wielka gala z okazji 30-lecia telewizji Polsat, gdzie będzie jedną z gwiazd. Na scenie wystąpi obok wielu innych artystów, których kariera - podobnie jak Dody - swoimi korzeniami związana jest właśnie z tą stacją. Fani Rabczewskiej z pewnością doskonale pamiętają jej występ w programie "Bar", gdzie swoim zachowaniem wywołała wiele kontrowersji. Już wtedy zaprezentowała się jako szczera, bezkompromisowa postać o buntowniczym charakterze, a moment, kiedy naga udekorowała się bitą śmietaną w niespodziance dla jej ówczesnego narzeczonego, Radka Majdana, był prawdziwym skandalem. Podobnie jak seks w toalecie. Tak czy inaczej, to właśnie te chwile były jednymi z pierwszych, które rozsławiły ją w show-biznesie.

20 lat od pojawienia się w "Barze" Doda zrealizowała z Polsatem program "Doda. 12 kroków do miłości", w którym miała poszukiwać partnera. Kiedy na jaw wyszedł jej związek z Dariuszem Pachutem, Dorota Rabczewska zapewniała, że zakochała się już po finale show. Ale teraz, widząc, jak rozwija się ich związek, fani raczej nie mają jej za złe, że nie znalazła w programie kandydata na nowego partnera.

Instagram/@dodaqueen

Fani Dody z pewnością są ciekawi, jak po kilkunastu dniach wspólnego wypoczynku wyglądał będzie powrót do rzeczywistości jej i Dariusza Pachuta. Przez tyle dni byli nierozłączni - co postanowią teraz, kiedy nie ukrywają się już przed mediami? Możemy być pewni, że choć piosenkarka zarzeka się, że nie będzie swojego związku wystawiać na pokaz, to jednak wkrótce dotrą do nas kolejne ciekawe informacje na ich temat. Przyzwyczailiście się już, że Doda znowu jest w związku?

Instagram/@dariuszpachut