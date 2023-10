Dariusz Pachut i Doda byli ze sobą w szczęśliwym związku. Nagle ku zdziwieniu fani wyczuli rozstanie pary. Wszystkie fotografie z mediów społecznościowych zniknęły. Zarówno Pachut jak i Doda wydali oświadczenia, w których poinformowali, że nie doszło do rozstania.

Doda i Dariusz Pachut ukrywają związek?

Doda parę dni temu, postanowiła dać radę nowo upieczonej parze, czyli Sylwii Bombie i Grzegorzowi Collinsowi. Skomentowała zdjęcie, na którym zakochani pozują na ściance. Aby uchronić ich od swoich błędów, napisała:

Gratuluję, ale dla własnego dobra od show-biznesu trzymajcie się razem z daleka.

Odnosiło się to do tego, co powiedziała przyjaciółka wokalistki - Oliwia. Podczas show Dody powiedziała ważne słowa:

Zawsze mówiłaś, że nie chcesz mieć medialnego związku, a znowu się tak wydarzyło. Wszyscy na to patrzą, na twoje cierpienie.

Związek Dody i Pachuta od zawsze wzbudzał wiele emocji. Tym razem kobieta postanowiła skomentować sprawę, w rozmowie z Fakt.pl. Szczerze wyznała, dlaczego dała radę Sylwii Bombie. Żartobliwie zaczęła, że w momencie pisania komentarza miała gorączkę, a podczas takiego stanu zostawia dziwne komentarze.

Nie znam się z nimi prywatnie. Natomiast, jeśli mogę kogoś ustrzec przed popełnianiem moich błędów, to się decyduję na taki krok. Wiem, że Sylwia to bardzo serdeczna dziewczyna i parę razy dobrze wypowiadała się na mój temat. Wspierała mnie. A jak wiadomo — w show-biznesie niełatwo o pomocną dłoń. Jeżeli mogę jej dać jakąkolwiek radę, to powiem tylko tyle, że o miłość warto walczyć i chronić ją, żeby nie było po prostu za późno powiedziała w rozmowie z Fakt.pl Doda

W dalszej części rozmowy piosenkarka wypowiedziała się na temat, dlaczego sama nie pokazuje swojego związku w mediach społecznościowych.

Ludziom się wydaje, że jeśli pokażesz zdjęcie z wakacji, to są oni właścicielami twojej relacji. Mówię tutaj o wszystkich, czyli o dziennikarzach, portalach, tabloidach, obserwatorach na Instagramie, ale także o fanach. Właścicielami relacji powinien być tylko partner i partnerka lub partner i partner, w zależności od ludzkich preferencji. Po prostu dwoje ludzi, którzy się kochają. I tyle. Koniec skomentowała Doda.

Jak myślicie, co będzie dalej ze związkiem Dody?