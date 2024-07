Tegoroczne lato to bardzo pracowity okres zarówno dla Dody, jak i dla Edyty Górniak. Obie gwiazdy wydały swoje nowe piosenki w odstępie zaledwie jednego dnia, co sprawiło, że nie udało się uniknąć porównań. Doda w piosence "Nie pytaj mnie" postawiła na letni, wakacyjny klimat, natomiast singiel Górniak "Oczyszczenie" to spokojny, nastrojowy utwór. Zobacz też: Nowy singiel Górniak skierowany jest do byłego męża? „Edyta stwierdziła, że potrzebuje oczyszczenia"

Doda została zapytana, co sądzi o nowej piosence Górniak. Oto, co odpowiedziała:

Bardzo spokojna - powiedziała w wywiadzie dla "Super Expressu".

Gwiazd przyznała również, że uważa swoją piosenkę dla lepszą od nowego singla Górniak:

Jestem narcyzem, więc nikogo to nie zaskoczy. Nie wiem, jak mam się ustosunkować. Ja chciałam nagrać wakacyjny, wesoły, energetyczny hit. I udało mi się. Jeżeli Edyta chciała nagrać nastrojową, nostalgiczną balladę, to też jej się udało - dyplomatycznie odpowiedziała Doda.

A wam która piosenka podoba się bardziej?

