Najnowszy singiel Edyty Górniak pod wymownym tytułem „Oczyszczenie" już jest hitem! Piosenka została doskonale przyjęta przez fanów artystki. Równie wielkie emocje jak muzyka budzi tekst „Oczyszczenia". Edyta sama napisała słowa do utworu. Wszyscy więc zastanawiają się, czy zdania „Tracą moc kamienie, które rzucasz we mnie" czy „Wyzwolona z twego zła i mroku kłamstw" to tylko artystyczny przekaz, czy jednak odnoszą się do konkretnej osoby w życiu gwiazdy. Jak możemy przeczytać w „Fakcie", nowy przebój gwiazdy ma być skierowany do jej byłego męża - Dariusza K. Zobacz też: Singiel Edyty Górniak podbija listy przebojów. Posłuchajcie! [WIDEO]

Małżeństwo Górniak z K. rozpadło się po pięciu latach, jednak wzajemne pretensje i żale, wylewane na łamach mediów, trwały znacznie dłużej. Teraz przyszła pora, by zamknąć pewien rozdział i oczyścić się z dawnych krzywd. Osoba z otoczenia Górniak powiedziała na łamach tabloidu:

Edyta stwierdziła, że potrzebuje oczyszczenia po tym wszystkim, co ostatnio się stało. Stąd zresztą tytuł piosenki. Ponadto uznała, że w ten sposób będzie mogła wbić Darkowi bolesną szpilkę. To dlatego tekst do nowej piosenki napisała sama, a przecież nie zwykła tego robić.

Mamy nadzieję, że ten przykry rozdział w życiu artystki w końcu zostanie zamknięty. Wierzycie, że Edyta rzeczywiście chciała w ten sposób odciąć się od męża i przeszłości z nim?

