Podczas czwartego odcinka "Tańca z Gwiazdami" swoją obecnością zaszczyciła Doda. Nie da się ukryć, że na jej udział w tanecznym show czekają wszyscy, jednak już kilkukrotnie artystka mówiła, że nie wystąpi w tym formacie. Teraz Iwona Pavlović powiedziała wprost, co sądzi o jej ewentualnym udziale w show. To, co wyjawiła później, przejdzie do historii!

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie zrobiło się dość głośno o Dodzie. Wszystko za sprawą jej rozstania z Dariuszem Pachutem. Doda jednak zdążyła nas już przyzwyczaić, że nie komentuje swojego życia prywatnego i do tej pory nie wypowiedziała się na temat zakończenia tej relacji. W zamian za to pojawiła się na widowni "Tańca z Gwiazdami" i jako honorowy gość zasiadła tuż przy parkiecie, aby podziwiać uczestników 15. edycji show.

Pod koniec odcinka Krzysztof Ibisz zapytał się o ewentualny udział Dody w "Tańcu z Gwiazdami", jednak ta stanowczo zaprzeczyła i powiedziała:

Tańczę tylko ze swoim mężczyzną, a jak go nie mam, to tańczę sama i też jest super

Teraz portal Pomponik postanowił zapytać Iwonę Pavlović o opinię w sprawie ewentualnego udziału Dody w "Tańcu z Gwiazdami".

Co ciekawe, Czarna Mamba zaczęła rozwijać temat wokalistki i wyznała wprost, co o niej sądzi:

Ja bardzo podziwiam Dodę za niesamowity rozwój jaki jej towarzyszy. Może nie śledzę jej jakoś bardzo uważnie, ale trudno też jej nie znać. Wiemy, co robi, jej rozwój jest dokonywany wielkimi krokami. Mówiła kiedyś, że jest królową i tą królową się stała, naprawdę. To co robi na swoich wystąpieniach to są spektakle. A jeszcze do tego niesamowicie wygląda- mówię o fizyczności. Bardzo ją podziwiam. Jest bardzo filigranowa, jej ciało jest stworzona do pięknej prezencji na parkiecie. Namówmy ją, próbujcie!

- podsumowała Iwona Pavlović.