Świąteczne prezenty to ten aspekt Bożego Narodzenia, który wywołuje uśmiechy na twarzach nie tylko dzieci, ale również dorosłych. To jednak upominki dla najmłodszych zaprzątają najwięcej uwagi rodzicom, którzy pragną spełnić marzenia swoich pociech. Doskonale wie o tym Małgorzata Rozenek, która zaprezentowała fanom, co wybrała dla synów na święta. Nie wszyscy jednak byli zachwyceni...

Reklama

Fani podzieleni ws. świątecznego prezentu Małgorzaty Rozenek dla synów

Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy ostatecznie, po licznych przygotowaniach i obowiązkach, nadchodzi okres spędzony z bliskimi. Gwiazdy również chętnie relacjonują (przed)świąteczne chwile, a także inspirują fanów m.in. w kwestii pomysłów na prezenty. Z takiego założenia wyszła Małgorzata Rozenek, która pokazała, jakie upominki znajdą w tym roku pod choinką jej starsi synowie - Tadeusz i Stanisław. Już jakiś czas temu Małgorzata Rozenek rozpoczęła przygotowania do świąt, a teraz przeszła do realizacji listy prezentów.

Żona Radosława Majdana opublikowała wpis, w którym wyjawiła, że z okazji tegorocznej Gwiazdki postanowiła ... założyć synom konta w banku! Zwróciła się przy okazji do wszystkich rodziców, którzy mają dylemat dotyczący wyboru podarunków dla swoich pociech.

Czy też macie problem z prezentem dla swoich nastoletnich dzieci? Z jednej strony chcecie sprawić im przyjemność, z drugiej nie chcecie rozpieszczać nową elektroniką…dać znowu pieniądze w kopercie? Trochę mało rozwojowe, dlatego postanowiłam w tym roku podarować moim synom konto w banku - przyznała Małgorzata Rozenek.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek zatrudniła swoją sobowtórkę. To przez napięty grafik

Małgorzata Rozenek stwierdziła, że taki "niematerialny" prezent to świetny pomysł nie tylko dla nastolatków, ale też ich rodziców, którzy mogą mieć kontrolę nad wydatkami dorastających pociech.

Dzieci czują się zdecydowanie bardziej dorosłe i docenionie, uczą się zarządzania pieniędzmi i oszczędzania. Wy jako rodzic macie wgląd na co Wasze dziecko wydaje, więc każdy jest zadowolony - dodała Małgorzata Rozenek.

Reakcje fanów na wybór prezentu dla synów Małgorzaty Rozenek były zdecydowanie podzielone. Niektórym spodobała się taka koncepcja, inni zaś byli nią nieco skonfundowani.

Nikt nie musi mi mówić, co mam kupić dziecku

Konto w banku dla nastolatka... świat zwariował

Ważny temat! Zamiast kolejnych prezentów, które często okazują się zbędne lepiej podarować coś praktycznego

A Wy, co sądzicie o pomyśle Małgorzaty Rozenek na świąteczny podarek? Dobry pomysł, a może przesada?

Reklama

Zobacz także: Małgorzata Rozenek zatrudniła swoją sobowtórkę. To przez napięty grafik

Instagram @m_rozenek