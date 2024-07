Doda świętuje swoje sukcesy i dzieli się z fanami radością. Tym razem zadedykowała wpis człowiekowi, który jedną decyzją odmienił jej karierę. Napisała wprost, że rok temu przewrócił jej życie do góry nogami:

Kogo miała na myśli?

Po występie w "Dzień Dobry TVN" i latach nieobecności na antenie TVN, Doda przyznała, że na ten dzień czekała od lat. Wokalistka cieszy się, że może występować w różnych telewizjach i swoją muzyką cieszyć fanów, których mogą różnić poglądy. Po latach bycia niewidoczną dla stacji radiowych jej piosenki ponownie są hitami także na listach przebojów polskich rozgłośni, a jeden z ostatnich singli Dody, bije rekordy popularności w jej karierze.

Okazuje się, że za sukcesem utworu "Melodia ta" stoi nie tylko Doda i jej twórcy ale również dyrektor muzyczny RMF FM, który zasugerował, że to właśnie tę piosenkę wokalistka powinna wybrać na swój kolejny singiel, co okazało się strzałem w 10.

Z tego miejsca serdecznie chciałbym podziękować Adamowi Czerwińskiemu dyrektorowi muzycznemu @radio_rmffm, który rok temu przewrócił całe moje życie do góry nogami ????, bo wysłał odpowiedź do mojej wytwórni Universal, że następną piosenką według niego na radiowego hita jest „Melodia ta”. Wszystko byłoby fajnie gdybym nie była tydzień przed wejściem na plan teledysku do innej???????? Ale zaufałam Mu i zrobiłam rewolucje w tydzień. Znalazłam nową ekipę i w ostatniej chwili zrobiliśmy teledysk, właściwie cudem bo w parę dni przygotowań. I NIE ŻAŁUJE! Nie mylił się - oficjalnie jest to mój mega hit ????????A jak to wyglądało z boku?????Wszystko to możecie zobaczyć w moim reality show „Doda. 12 kroków do miłości” na @polsat_go ❤️