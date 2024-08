W ostatnim czasie dużą ciekawość budzi życie prywatne Marty Manowskiej, choć prezenterka wymownie milczy w tym temacie, to nie brakuje domysłów, że w jej życiu ktoś się pojawił. Prowadząca randkowe show Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości" podzieliła się z fanami wyjątkowym nagraniem, a pod postem pojawił się komentarz, który wiele zdradził.

Marta Manowska już tego nie ukrywa. Ten komentarz mówi sam za siebie

Marta Manowska już od lat pomaga Polakom w poszukiwaniu miłości w programach takich jak "Rolnik szuka żony", czy też "Sanatorium miłości", mimo to o swoim życiu uczuciowym nie mówi zbyt wylewnie. W ostatnim czasie fani dopatrzyli się, że pierścionka na serdecznym palcu Marty Manowskiej, co podsyciło spekulacje, że jej serce może być zajęte. Oprócz tego Marta z "Rolnik szuka żony" zdradziła tajemnicę Marty Manowskiej i napisała tajemniczo: "połączyło Was nasze wesele", na co Manowska odpowiedziała w równie enigmatyczny sposób:

My też dziś świętujemy! Waszą i Naszą - wyznała Marta Manowska.

Wygląda na to, fani faktycznie mogą mieć rację - Marta Manowska jest zakochana. Tym razem 40-latka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z domku w lesie i nie ukrywała, że jest to wyjątkowe miejsce.

To miejsce skradło moje serce. Będę wracać, kiedy tylko będę mogła. Domki w samym sercu lasu , w bezpośredniej bliskości jezior, gdzie do snu usypiały mnie kołyszące się drzewa i śpiewające ptaki. (...) tu jest dokładnie tak, jak chciałam - wyznała we wpisie Manowska.

Pod postem szybko pojawił się komentarz od finalisty "Wyspy Przetrwania" - Daniela Wiśniowskiego. Prezenterka w ostatnim czasie już kilkukrotnie była widziana w jego towarzystwie. Marta i Daniel wybrali się wspólnie m.in. na "Rap Stacja Festiwal", a być może już niedługo pojadą wspólnie do... domku w środku lasu.

Namówiłaś, jedziemy - napisał Daniel pod postem Marty.

Marta Manowska nie zamierzała zostawić tej propozycji bez odpowiedzi:

Razem. Koniecznie. - napisała wprost Manowska odpowiadając Danielowi.

Instagram/Marta Manowska

Nie możemy się więc doczekać zdjęć Daniela i Marty z wypadu do domku w lesie!

