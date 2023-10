W ostatnim czasie codzienność Dody nabrała rozpędu. Wokalistka brnie do przodu zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W miniony weekend nie brakowało ani jednego, ani drugiego. Królowa estrady nie tylko podzieliła się nowiną, która ucieszy jej fanów, ale pokazała także kolejny udany weekend w towarzystwie ukochanego. Koniecznie zobaczcie te kadry.

W sobotę Doda i Dariusz Pachut pochwalili się romantyczną randką. Wybrali się nad Zegrze, gdzie mogli w spokoju urządzić grilla i odpocząć z dala od ciekawskich spojrzeń. Przy okazji Doda poinformowała, że niedługo w sprzedaży pojawi się nowy merch z jej kolekcji. Zapozowała w czapce z daszkiem z literą Q nawiązującą do słowa "Queen", niedawno w sprzedaży dostępne były zestawy dresowe dla niej i dla niego w tym wzorze:

Przy okazji wokalistka pokazała, jak spędza czas ze swoim ukochanym. Dopiero co Doda i Dariusz Pachut wypoczywali na bajecznej Sri Lance, a tymczasem postawili na lokalny, majowy wypoczynek. Skorzystali także z nietypowej aktywności - jazdy na tandemie:

Dareczek jest troszeczkę niepocieszony. No bo on wiadomo, profesjonalny rowerzysta, lalala, że to głupio, że to wstyd. Dareczku idź się pokaż, też ładnie Wyglądasz. Profesjonalista ze wszystkim będzie wyglądał dobrze - relacjonowała.

Nowe nagrania Dody i Dariusza Pachuta jak zawsze przypadły do gustu fanom Dody. Swoje komplementy zostawili na ich profilach:

- Jak to dobrze, że jesteś szczęśliwa ????????

- DO jak Dorotka DA jak Dareczek. A więc teraz wszystko jasne dlaczego DODA ❤️????❤️

- Czuje Dorotka, że to już jest właśnie TA TWOJA DUSZA ❤ Ten Twój do końca żyćka :) pozdro !

- Bije od was szczęściem! ✨????